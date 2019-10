Prefeitura realiza nova manutenção nas árvores dos canteiros das Avenidas Mato Grosso e Afonso Pena

Hoje (30/10), a partir das 19 horas, serão retomadas as ações de manejo das árvores dos canteiros centrais das Avenidas Mato Grosso e Afonso Pena, iniciando os trabalhos no canteiro da Avenida Mato Grosso entre a Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio. O objetivo é preservar e proteger as Figueiras que passaram por análise e receberão tratamento.

E, na quinta-feira (31/10), as ações continuam na Avenida Mato Grosso entre as Ruas 13 de Maio e 14 de Julho. São 43 árvores, sendo 19 localizadas na Avenida Mato Grosso – entre a Rua Pedro Celestino e Calógeras e 24 na Avenida Afonso Pena – entre a Rua José Antônio e Avenida Calógeras.

Nesta ação, para a continuidade do tratamento, será administrado o Óleo de Neem, que será aplicado em duas etapas, com intervalos de 15 dias, no período noturno, visando o ataque direto aos possíveis insetos que prejudicam as árvores.

O serviço é mais uma vez realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), sendo os trabalhos de manejo iniciados sempre após às 19 horas com o acompanhamento técnico de agentes da Semadur e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

O secretário municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, enfatiza a necessidade das ações para proporcionar longevidade e qualidade às árvores. “Essas árvores são especiais, sabemos da relevância histórica e o carinho que os campo-grandenses têm com elas. Hoje ninguém imagina a Afonso Pena e Mato Grosso sem as Figueiras e demais espécies que ali estão. E para que elas permaneçam preservadas o nosso trabalho de preservação é continuo”.

As ações fazem parte do Programa Cidade das Árvores que visa sensibilizar a população sobre a importância da arborização urbana quanto ao diagnóstico, plantio e manejo adequado das espécies.

Arborização urbana

A Prefeitura dispõe de técnicos habilitados para oferecer as corretas orientações, além dos dois viveiros municipais que realizam a doação de mudas. O cidadão que deseja realizar o plantio de espécie adequada às vias públicas pode entrar em contato com a Gerência de Arborização, pelo telefone 3314-3153.

Para quem deseja solicitar poda ou remoção a orientação é que o solicitante compareça pessoalmente, munido do documento de identificação e comprovante de residência (original e cópia), até a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), onde deverá se dirigir até o Protocolo Geral para solicitar a abertura de processo referente à Poda/Remoção de Árvore. Após este procedimento, o processo será encaminhada à Semadur para que o fiscal efetue a fiscalização e seja emitido o laudo de vistoria. Somente após o laudo expedido pelo agente fiscal o munícipe será autorizado ou não a realizar a poda ou a remoção da árvore.

A Semadur disponibiliza ainda em seu site o Guia de Arborização Urbana: uma forma prática e elucidativa quanto aos corretos procedimentos e técnicas para o planejamento da arborização. O material traz informações sobre a escolha adequada da espécie, forma correta de plantio e manutenção da árvore, além de dicas sobre poda e remoção.