Prefeitura realiza atividades em celebração ao Dia Mundial da Água

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), celebrou nesta manhã (22), o Dia Mundial da Água, às margens do Rio Anhanduí, no Centro de Educação Ambiental (CEA) Anhanduí.

Com a participação de crianças e adultos, o evento proporcionou muito mais que o simbolismo da data. Possibilitou a interação homem-meio ambiente, destacando a reflexão e as atitudes práticas que devem ser tomadas em relação à conservação e a proteção da água, o desenvolvimento sustentável e o plantio de árvores.

“A água é um recurso finito. Por isso, devemos trabalhar arduamente na conscientização ambiental da população e esse evento hoje proporciona interação direta com o meio ambiente”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), José Marcos da Fonseca, chamando a atenção da sociedade para a preservação dos nossos recursos hídricos.

A diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, enalteceu o trabalho desenvolvido pelos técnicos das pastas e a importância da presença do público. “Gratidão pelo empenho do trabalho em conjunto entre Planurb e Semadur, reunindo esse público hoje aqui presente para destacar o cuidado e a preservação desse bem tão precioso que é a água. E para que tenhamos abundância, cada um deve fazer a sua parte utilizando a água forma consciente”, afirmou.

O coordenador do núcleo de Educação Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Vicente Mota, destacou o trabalho realizado pela Prefeitura na conscientização para a preservação do meio ambiente e dos cuidados com a mata ciliar.

Com a realização de visitas ao CEA Anhanduí, a professora do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Uniderp, Edinéia Formagini, vislumbrou a oportunidade de instalar no local um modelo adaptado de captação de água da chuva que possibilite a conscientização no consumo de água potável e sirva de instrumento na educação ambiental ali desenvolvida. “O CEA é um importante local de conscientização, onde são desenvolvidas atividades educacionais e vimos aqui uma oportunidade de testarmos esse modelo que contribuirá na economia de água”.

Para a senhora Sueli Leão, toda a sociedade deve se engajar nessas questões de sustentabilidade. “Devemos realizar e divulgar ações para preservar o meio ambiente, pois são de grande importância para o bem estar de todos”.

Nicole Ortiz, 12 anos, disse que “para temos uma água de boa qualidade e em abundância no futuro devemos preservar no presente. Meus pais orientam a não desperdiçar água e luz, assim poupamos o consumo dos recursos naturais”. E completando a fala da amiga, Rai Henrique Correa, de 12 anos, também destacou a questão do desperdício “A água é um bem precioso. É importante não desperdiçarmos” finalizou.

Durante o evento foi realizado o plantio de diversas mudas de árvores nativas. O evento contou com a presença de representantes do Ibama, Guarda Civil Municipal por meio da Patrulha Ambiental, Escola Municipal Rafaela Abrão, Grupo Escoteiros Atalaia do Pantanal, Centro de Referência de Assistência Social – Guanandi (CRAS) e MRV Engenharia.

Programação

Ainda serão realizadas atividades em celebração ao Dia Mundial da Água.

Amanhã (23), às 20 horas, será realizada palestra e debate na temática “Resíduos sólidos e a poluição das águas”, por meio do programa de Educação Ambiental Itinerante, no Rotary – Casa da Amizade.

Na próxima sexta-feira (24), às 8 horas e às 14 horas, no Centro de Educação Ambiental Odilza Fernandes Bittar – CEA Imbirussú, serão realizadas palestras sobre a importância da mata ciliar com o tema “A mata ciliar e a proteção dos recursos hídricos” e o plantio de 50 mudas de espécies nativas nas Áreas de Preservação Permanente (APP) do córrego Imbirussú, com a participação dos alunos da Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo.

Serviço: O Parque Ecológico Anhanduí está localizado na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3710, Bairro Guanandi II. O CEA Imbirussú na Av. Amaro Castro Lima, 2200, Bairro Popular.

