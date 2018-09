Prefeitura realiza ação de conscientização ambiental no distrito de Rochedinho nesta terça

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), e o Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos promove , no distrito de Rochedinho, nesta terça-feira (18) palestra e blitz ambiental sobre a Campanha “Queimar é Crime! Diga Não às Queimadas Urbanas. O ato acontece, a partir das 14h30, na Escola Municipal Barão do Rio Branco.

A palestra irá abordar a prevenção das queimadas e busca sensibilizar os alunos para a questão destacando o ato criminoso da queimada. Em seguida haverá Blitz Ambiental com a distribuição de folder educativo e exposição de faixa para a população do distrito.

O diretor de Planejamento Ambiental da Planurb, Rodrigo Giansante, explica que a ação vai ser realizada em conjunto com as ações comemorativas ao Dia da Árvore, chamando a atenção para o cuidado com o meio ambiente. A iniciativa também faz parte do convênio Cidade das Árvores, celebrado entre a Prefeitura de Campo Grande, TV Morena, concessionária de energia elétrica (Energisa) e o Ministério Público Estadual (MP-MS), que tem por objetivo sensibilizar a população sobre a importância da preservação das árvores.

“A Planurb, em parceria com as instituições que compõem o Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos vem promovendo uma série de ações com intuito de alertar a população quanto aos prejuízos sociais e ambientais que as queimadas causam à comunidade. Em dois meses de campanha realizamos cursos de brigadistas de incêndio no distrito de Anhanduí e na Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Guariroba”, destacou Rodrigo.

As ações abrangem também palestras em 28 instituições de ensino público (escolas municipais e estaduais), apresentação da Campanha nos Conselhos Regionais das APAs Lajeado, Ceroula e Guariroba; distribuição de folders no evento Reviva Cultura, na Rua 14 de Julho e realizada Blitz Ambiental na Região Urbana do Segredo.

Queimar é Crime

Conforme o Código Penal Brasileiro (Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940), a prática de incêndio é crime, e a lei de crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998) estabelece pena de reclusão e multa que pode chegar a R$5 mil para quem provoca queimadas.

Os estudantes vão ser orientados para a colaboração para um meio ambiente sem queimadas. A campanha destaca que todos podem contribuir não queimando lixo ou folhas secas, não depositando o lixo em terrenos baldios e, não jogando bituca de cigarro em vias públicas ou terrenos baldios.

Outro instrumento de combate aos incêndios é a denúncia que pode ser realizada por meio dos telefones 156 (Prefeitura) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Serviço

Escola Municipal Barão do Rio Branco – rua Guia Lopes, n. 340 – distrito de Rochedinho