Prefeitura publica edital com regras para matrícula na escola agrícola

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) vai abrir, a partir da próxima segunda-feira, o período de matrículas para a escola agrícola “Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo”, para o ano de 2018. O edital contendo as normas e prazos foi publicado na edição desta quarta-feira (6) do Diogrande.

Para pleitear uma vaga na unidade, o candidato à matrícula deverá residir na zona rural do entorno que compreende a unidade escolar ou nas regiões do aeroporto Santa Maria, ou dos bairros Bom Jardim, Três Barras, Cachoeira e do Cedro, desde que possam ser atendidos pelo transporte escolar disponível na região.

Serão disponibilizadas 30 vagas para o 1º ano do ensino fundamental e 35 para o 1º ano do Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio, totalizando 65 novas vagas.

A matrícula deverá ser efetuada pelos pais ou responsáveis, das 8 às 15 horas, na secretaria da escola, conforme dias e condições estabelecidos no edital. O prazo para a confirmação das matrículas dos alunos que já estudam na unidade será entre 11 e 15 de dezembro. Já a efetivação deve ocorrer entre os dias 18 e 22 de dezembro.

Os pais dos alunos novos devem procurar a escola a partir do dia 2 de janeiro de 2018, para efetivar as matrículas, conforme a disponibilidade de vagas, observados os critérios estabelecidos no edital.