Prefeitura publica convocação de candidatos de processo seletivo de assistente de educação infantil

Foi publicado hoje (10), no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande a convocação de convocam os candidatos classificados da 751ª à 950ª colocação no Processo Seletivo Simplificado para contratação, por prazo determinado, de Assistente de Educação Infantil (para substituição dos ex-contratados desligados no período).

Os profissionais irão atuar no regime de contratação temporária na Secretaria Municipal de Educação (Semed). Os candidatos selecionados irão auxiliar os professores tanto em sala de aula quanto nas atividades externas.

Os convocados devem comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na SEMED – Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida, 15 de maio, às 08h, para orientação acerca da documentação a ser entregue no ato da contratação.

Na data, horário e o local para os candidatos selecionados apresentarem e/ou entregarem os originais e as respectivas fotocópias dos seguintes documentos: Declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita; Declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada; Ficha de Dados Pessoais devidamente preenchida, datada e assinada; Autodeclaração de Cor preenchida manualmente com caneta azul; Comprovante ou Declaração de Tipagem Sanguínea; Documento Oficial de Identidade (RG), com a data de expedição legível; Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF – documento autônomo, entre outros documentos.

Para mais informações sobre o chamamento, o candidato pode acessar o edital através da internet, pelo link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.