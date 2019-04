Prefeitura publica chamada para interpretes do processo seletivo de Libras

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (22) a primeira chamada do processo seletivo simplificado de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais.

Os convocados no edital de n° 24/2019 irão atuar nas Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEI nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme), de acordo com normas e procedimentos do edital n. 16/2019.

Ao todo, foram convocados 11 interpretes.

Confira a lista: