Feira do Estágio e Emprego para Jovens acontece neste sábado

A Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude, realizará neste sábado, (15) às 12h, a Feira do Estágio e Emprego no Teatro de Arena do Horto Florestal.

O evento faz parte do cronograma de atividades do Programa Levanta Juventude realizado ao longo deste ano em 21 edições em parcerias com diversas entidades públicas e privadas da Capital. Ao todo, foram mais de 4 mil jovens de 15 a 29 anos, que participaram de atividades, palestras e dinâmicas desenvolvidas por psicólogos, coach e empreendedores.

Neste 22ª edição do programa Levanta Juventude terão várias atividades com palestras, oficinas, cases de sucesso, sessões de coaching, apresentações musicais, Jiu-Jítsu, Muay Thai, danças urbanas, inscrições para cursos gratuitos e stand de empresas parceiras.

Para o subsecretário Maicon Nogueira, a última edição do ano mostrará a força e união da comunidade jovem campo-grandense. “Trabalhamos ao longo do ano para que fosse possível a realização desta edição tão especial, pois além de fazermos a preparação do jovem para o mercado de trabalho, será oferecida juntamente com as empresas parceiras, a oportunidade de emprego e estágio”, destaca Maicon.

PROGRAMAÇÃO

12h – Distribuição de Senhas e Acomodação dos Jovens na Arena

13h – Abertura do Evento com Apresentação Musical

13h30 –Abertura – Solenidade Oficial

14h – Segue a chamada das senhas de 10 em 10 candidatos para atendimento – Motivacional com Denis Carvalho

15h30 – O Mercado de Trabalho e as Novas Competências – Palestrante Gerson Jakes

16h – Apresentação de Lutas e Apresentação Musical

16h30 – “Estágio, como se preparar para processos seletivos” – Palestrante CIEE

17h – “Como manter a Calma durante entrevista de Emprego” – Palestrante Guilherme Fagundes

VAGAS ESTÁGIOS:

Administração: segundo ao sétimo semestre – 50 Vagas

Comunicação Social: (Publicidade e Propaganda/Jornalismo/Marketing) primeiro ao sétimo semestre – 50 Vagas

Direito: terceiro ao oitavo semestre – 5 Vagas

Ciências Contábeis: segundo ao sétimo semestre – 20 Vagas

Engenharia (Computação/Produção) terceiro ao oitavo semestre – 5 Vagas

Estética: segundo ao sétimo semestre – 4 Vagas

Arquitetura e Urbanismo: terceiro ao oitavo semestre – 4 Vagas

Educação Física (Bacharelado): segundo ao sétimo semestre – 20 Vagas

Química: segundo e sétimo Semestre – 3 Vagas

Recursos Humanos: a partir segundo semestre – 1 Vaga

Administração: a partir quinto semestre – 1 Vaga

Educação Física (Licenciatura) a partir do terceiro semestre – 1 Vaga

Pedagogia: a partir do quinto semestre – 1 Vaga

Ensino Médio: primeiro ao segundo ano – 20 Vagas

Ensino Médio: Comércio e Varejo “Aprendiz” formados de 18 a 22 anos – 20 Vagas

Ensino Médio (Arco Administrativo) primeiro ao terceiro ano de 15 a 22 anos-10 Vagas

Serviço:

Para participar dos eventos da Subsecretaria de Políticas para Juventude, basta ligar para 3314-3577 ou encaminha-se à sede localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.