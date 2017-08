Talk-show quer reconhecer o papel da mulher como agente do desenvolvimento econômico

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia – Sedesc, juntamente com o Instituto Mirim de Campo Grande – IMCG, promovem no dia 22 de agosto o talk-show “Mulheres Empreendedoras”, a partir das 8 horas na sede do IMCG, Rua Anhanduí, 294 – Centro.

O evento tem por objetivo reconhecer o papel da mulher como agente do desenvolvimento econômico, social e cultural, oferecendo ações de educação, treinamento e desenvolvimento para mulheres, estimulando a criação de programas que possibilitem o acesso da mulher aos meios de produção. O evento deve mostrar também que o empoderamento feminino é uma consequência das conquistas que as mulheres vêm alcançando nos últimos anos.

Serão apresentados cases de sucesso de empreendedoras campo-grandenses, como o da senhora Margareth Mello, que transformou uma propriedade rural familiar em um grande empreendimento de turismo rural, a Fazenda Pontal das Águas.

Outro case inspirador é o da empresária Leni Fernandes, que de vendedora de joias e semi-joias porta-porta, construiu empresas de destaque, a Badulaque Acessórios e a Inel Classic. A mediadora deste talk show será a Subsecretária de Políticas para a Mulher de Campo Grande, Carla Stephanini.

Cada vez mais mulheres se lançam como empreendedoras no Brasil, empreender se tornou uma alternativa para aumentar o rendimento ou até mesmo como principal fonte renda.

O tempo em que o empreendedorismo feminino não era encorajado ficou no passado e elas, não somente administram seu próprio negócio, como ocupam posições de grande destaque no mercado de trabalho. Enquanto uns ainda insistem em tratar o gênero feminino como o sexo frágil, as mulheres cada vez mais conquistam espaços e respeito no empreendedorismo.

Serviço

Evento: Mulheres Empreendedoras

Data: 22 de agosto de 2017

Horário: 08 horas

Local: Instituto Mirim de Campo Grande

Rua Anhanduí, 294 – Centro

Veja Também

Comentários