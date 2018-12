Prefeitura premia professores que participaram do Programa Escola Segura

O prefeito Marquinhos Trad elogiou a ação e disse ser muito importante o tabalho realizado pelos educadores. - Divulgação/PMCG

Sessenta e cinco professores que participaram de todas as ações do Programa Escola Segura, que é um programa de prevenção de acidentes de trânsito desenvolvido em Campo Grande por meio do Programa Vida no Trânsito ganharam bicicletas com capacetes por terem concluído as atividades. A entrega simbólica de quatro bicicletas aconteceu nesta terça-feira (12), no auditório da Unigran, com a presença do prefeito Marquinhos Trad.

O prefeito Marquinhos Trad elogiou a ação e disse ser muito importante o tabalho realizado pelos educadores.

“Eu quero que vocês ensinem aos nossos alunos, o que infelizmente a minha geração não aprendeu, que é dirigir não falando ao celular. Respeitar o sinal de pare, respeitar o sinal vermelho. Porque hoje, a maioria dos adultos dirige infringindo as leis do trânsito”, disse.

Durante todo o ano as escolas que participam Programa Escola Segura desenvolvem ações consideradas proativas junto à comunidade escolar e ao final do ano é realizado o evento para premiar as melhores iniciativas. Das 79 escolas inscritas, 65 foram premiadas.

Para o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, a premiação é um momento de orgulho e felicidade por refletir o tabalho de cada um.

“A gente percebe que o nosso trabalho está valendo a pena. É o trabalho que vocês fazem nas escolas, com os alunos, com as crianças, adolescentes, é uma trabalho de preservação de vidas humanas. Eles vão crescer pessoas bem melhores do que nós, que enfrentamos e causamos tantos problemas no trânsito. Graças ao trabalho de vocês teremos um mundo melhor amanhã”, afirmou.

O trabalho realizado pelos professores nas escolas consiste em palestras e atividades transversais que tem como finalidade valorizar e incentivar boas práticas no âmbito escolar.

Para a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de MS, Maria da Glória Paim Barcelos, o programa é de suma importância para preservar vidas.

“Quando nós trabalhamos o trânsito temos ogrande objetivo que é fazer com que cada cidadão saia da sua casa com vida e volte com vida. A nossa grande esperança nesse trabalho que fazemos de mãos dadas, com todos os segmentos da sociedade, é que os nossos alunos sejam os verdadeiros transformadores da sociedade e que nos ajudem a mudar a atitude de cada motorista. A partir do momento que cada motorista mudar sua atitude o nosso trânsito estará bem melhor”, finalizou.