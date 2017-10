Prefeitura participa de ação voltada à integração ambiental

Neste domingo (8), a partir das 15h, às margens do Córrego Segredo, será oferecida à comunidade uma tarde de aprendizado e vivências de Integração Ambiental para todas as idades. Durante o evento haverá o plantio educativo de 350 mudas de árvores de espécies nativas com o objetivo de preservar e recompor a vegetação da mata ciliar do Córrego Segredo, além de bate papo sobre Agroecologia, atividades voltadas à educação ambiental para as crianças, yoga e meditação.

As mudas que serão plantadas foram doadas pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur). Essa será mais uma oportunidade da população apoiar a preservação a partir de ações concretas que visam à sustentabilidade e conscientização ambiental. O evento é uma realização da Ecoplantar em parceria com a Semadur, Energisa, Blink 102 e Brincando com Ruano.

Serviço: as atividades acontecem no Parque Linear do Segredo, em frente ao Drive Thru Ecológico Ecoplantar.

