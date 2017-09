Prefeitura participa da Feira do Trabalho oferecendo diversos serviços à população

A Prefeitura de Campo Grande participa neste sábado (2), da 2ª Feira do Trabalho de Mato Grosso do Sul, que acontece no campus da Universidade Federal (UFMS). Organizada pela Superintendência Regional do Trabalho (SRT-MS), o evento conta com a parceria da Câmara Municipal, Prefeitura de Campo Grande e Governo no Estado.

Iniciada às 8h, a Feira do trabalho segue até as 17h com a oferta de diversos serviços para a população que vão desde cortes de cabelo, orientações de saúde, distribuição de mudas de plantas, a ofertas de trabalho – principal objetivo da feira.

Prestigiando o evento, o prefeito Marquinhos Trad afirmou que a Feira de Trabalho é um exemplo de união. “Que tenhamos como exemplo, que através da harmonia de todos os poderes, em nível federal, estadual e municipal, foi possível organizar essa estrutura. Aprendemos a lição que o coletivo prevalece sobre o individual”, afirmou.

Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a feira servirá de modelo para outros projetos no país. “O que aconteceu aqui vai ser multiplicado para que se realize nas outras unidades da federação. É muito importante que ações como essa se multipliquem. Os serviços aqui oferecidos possibilitam que a população conheça a estrutura pública e as próprias entidades”, disse.

Já o presidente da Câmara de Vereadores João Rocha salientou que é com criatividade que se vence os obstáculos. “É um prazer muito grande a Câmara Municipal estar participando de um vento desta grandeza, desta importância social. Além de todos os serviços que estão sendo prestados, mostramos que a crise se vence com criatividade, com esse espírito de cooperação de todos os órgãos reunidos para entregar serviços ao cidadão”, afirmou.

Anfitrião do evento, o reitor Marcelo Turine, contou que a UFMS tem hoje 20 mil alunos e 5 mil servidores. E é em nome de todos que ele parabeniza os parceiros. “Esse evento é inédito, em 55 anos de UFMS, nunca houve algo desta natureza no ambiente acadêmico, na indústria do conhecimento. Quero parabenizar todos os envolvidos”, disse.

Já o superintendente regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul, Vladimir Struck, falou que a importância da Feira do Trabalho está no fato de ampliar os serviços oferecidos no âmbito do Ministério do Trabalho para outros do terceiro setor e demais órgãos das estruturas governamentais. “Primeiro projeto que agrega setor público, privado, terceiro setor, Sistema S, sistema sindical e todos os meios de comunicação. Estamos com 71 parceiros e temos mais 20 interessados em participar nas outras edições”, finalizou.

Em sua segunda edição, a Feira do trabalho espera receber cerca de 8 mil pessoas neste sábado, A primeira edição, realizada em junho, teve 1,8 mil pessoas atendidas e todas as vagas de empregos oferecidas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) foram zeradas.

Além de oferta de vagas e emissão de documentos, a população também está tendo acesso a exames médicos, emissão do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), orientações sobre o IPTU, PIS e FGTS, oficinas e palestras em várias áreas, atividades de esporte, lazer e cultura. Todos os serviços são gratuitos.

Veja Também

Comentários