Prefeitura Municipal promove plantio de mudas frutíferas na APA do Ceroula

A Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula possui aproximadamente 66.954 hectares - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), promoveu nesta sexta-feira, 31 de janeiro, o plantio de mudas frutíferas no Assentamento Conquista, localizado na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula (APA do Ceroula).

A representante da comunidade no Conselho Gestor da APA do Ceroula, Wilma Naves da Silva, destaca sobre a ação “Hoje plantamos mudas frutíferas. Para nós, essas árvores irão contribuir amenizando o calor, servindo de alimento para os animais da região e para a população”.

Além do plantio realizado na Comunidade Bom Jesus da Conquista, os moradores puderam levar as mudas para plantar em seus lotes, contribuindo ainda mais para a arborização da localidade.

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, relembra a importância de plantios de mudas “Imagina um futuro sem árvores? Impossível! Plantar uma árvore é oferecer um presente para as próximas gerações, e contribuir para a melhoria do meio ambiente”.

APA do Ceroula

A Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula foi criada por meio do Decreto n. 8.264, de 27 de julho de 2001, e possui aproximadamente 66.954 hectares. Possui as finalidades de recuperar, proteger e conservas os cursos d’água que compõem a bacia do Córrego Ceroula, além de proteger os ecossistemas locais, suas paisagens notáveis, o solo e demais atributos naturais.

O Conselho Gestor da APA do Ceroula foi instituído por meio do Decreto n. 13.522, de 18 de maio de 2018, e é composto por 15 (quinze) conselheiros titulares e igual número de suplentes das instituições: Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), Fundação Municipal de Esporte (FUNESP), Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), Associação Agropecuária do Assentamento Conquista, em conjunto com a Associação dos Agricultores Familiares do PA Conquista, Cooperativa Agrícola de Campo Grande (COOPGRANDE), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Conselho Regional de Economia (CORECON), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Sindicato Rural de Campo Grande e Financial Construtora Ltda.