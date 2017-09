Ação da Prefeitura de Campo Grande possibilitou a população indígena acesso aos programas sociais

Com o objetivo de estreitar a comunicação entre a comunidade indígena Estrela do Amanhã e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou hoje uma ação no CRAS Estrela Dalva, que possibilitará a população indígena o acesso aos programas sociais ofertados pelo Governo Federal, bem como o trabalho socioassistencial da Proteção Social Básica.

Foram atendidas cerca de 150 pessoas de 70 famílias da comunidade indígena, com café da manhã, almoço, atualização do cadastro da EMHA, atualização do cadastro do CadÚnico, corte de cabelo, cama elástica e recreação para as crianças acompanhadas pelos orientadores sociais e facilitadores de oficina, bem como entrega de cestas básicas às famílias.

A Presidente da Associação de Moradores Indígenas, Dalva Caceres, relatou a importância da ação para o povo indígena, devido as dificuldades por causa da falta de conhecimento, de estudo e de qualificação profissional.

“Sempre tivemos dificuldade de ter uma moradia digna, de arrumar emprego, o que acarreta na vulnerabilidade da população. Isso acontece porque nunca houve um diálogo entre o poder público e os indígenas que saíram da aldeia e vieram morar na cidade. E hoje podemos dizer que esse ato inédito da SAS, onde tivemos o apoio, instrução, orientação, nos trouxe esperança de um futuro melhor para o nosso povo”, declarou

Luciano Borges, coordenador do CRAS, relatou a satisfação da equipe em atender a população. “Graças ao apoio do prefeito Marquinhos Trad e a vice-prefeita podemos resgatar a auto estima, a cidadania e dar aos indígenas a oportunidade de continuarem lutando”, pontuou.

“Realizamos esse trabalho com muito amor e dedicação, e com olhar humanista, levando dignidade a quem mais precisa”, finalizou o secretário de Assistência Social, José Mário da Silva.

