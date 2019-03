Prefeitura leva projeto ‘Diálogo de Verão’ para acadêmicos da UCDB

A Prefeitura de Campo Grande (PMCG), por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), promove na próxima segunda-feira (11), às 9h30, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), mais uma etapa do ‘Projeto Diálogos de Verão’, com a palestra: “Os desafios da inserção profissional no mercado de trabalho – Setor Ambiental”; ministrada por Silvia Barbosa do Carmo – Coordenadora de Vigilância de Saúde Ambiental (SESAU) e Conselheira do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA).

O diretor de Planejamento Ambiental da Planurb, Rodrigo Giansante, explica que o ‘Projeto Diálogo de Verão’ está sendo replicado nas Universidades da Capital, e que a ação visa incentivar e motivar os acadêmicos e demais interessados sobre área ambiental e sua relação com a sociedade.

“A Planurb promove o “Projeto Diálogos”, acreditando na importância de dialogar com diversos públicos para transformar coletivamente as questões socioambientais contemporâneas, assim propondo a cooperação e entre indivíduos e instituições. Já estivemos com os acadêmicos da Faculdade de Mato Grosso do Sul (FACSUL) e agora contamos com a participação dos acadêmicos da UCDB, além dos demais interessados pelo tema”, acrescentou.

Serviço

A palestra ocorrerá no Anfiteatro do Bloco A – Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada Av. Tamandaré, n. 6000.

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo link bit.ly/verao-ucdb-2019 .

Para informações adicionais, entre em contato com a Divisão de Meio Ambiente da Planurb pelo telefone (67) 3314-5181 ou ainda pelo e-mail (eambiental.planurb.cg@gmail.com).