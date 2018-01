Prefeitura investe em ações para garantir qualidade da arborização urbana

Estufa do Viveiro - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

O desenvolvimento urbano e o contínuo processo de ocupação são fatores que impactam na cobertura natural do solo, por isso tornam-se necessários investimentos e planejamento voltados à arborização urbana. Desta forma, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) tem produzido, incentivado e distribuído mudas como parte das ações voltadas para o manejo adequado e a recomposição arbórea da cidade.

Em 2017, a Semadur realizou o plantio de 12.540 árvores e efetivou a doação de 10.919 mudas, totalizando quase 24 mil novas mudas disponibilizadas na Capital. Além disso, a prefeitura executa os trabalhos de manejo das árvores dos canteiros centrais, onde são realizados os serviços que preveem o tratamento fitossanitário que envolve podas, remoção de galhos, plantio, controle de pragas e quando necessário a realização de dendrocirurgia (técnica que objetiva a recuperação da árvore através da eliminação de tecidos necrosados com a posterior desinfecção através da utilização de fungicidas).

Também no ano de 2017, a Semadur fez a aquisição de equipamentos que auxiliarão no diagnóstico quanto ao estado das espécies. O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca enfatiza: “Não basta sair plantando. Deve-se escolher a espécie adequada para cada local, e para isso disponibilizamos na Semadur técnicos que orientam quanto ao correto plantio, o manejo adequado além da doação de mudas produzidas em nosso viveiro. Plantando certo a planta certa no lugar certo”.

Viveiro

Em destaque está as mais de 249 mil mudas produzidas em 2017 no Viveiro Flora do Cerrado, administrado pela Semadur, que recentemente passou por reestruturação, para melhorias quanto à quantidade e qualidade das mudas produzidas.

O viveiro tem por objetivo atender a demanda relacionada à arborização municipal voltadas às praças, passeios públicos, nascentes, entre outras, bem como a doação à população. Localizado no Jardim Pacaembu, o local tem uma grande capacidade de produção e assim busca suprir as necessidades de arborização da cidade. Conta com toda a infraestrutura necessária como: estufa, irrigação pré-definida e o acompanhamento técnico de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal e biólogos da Semadur, em todas as etapas produtivas, desde a germinação das sementes até o período em que a espécie esteja adequada para o plantio.

São muitas as espécies encontradas no viveiro, dentre elas ipês de flores branca, amarela e roxa, aroeira pimenteira, pata de vaca, flamboyant mirim, jabuticaba, acerola, pitanga e romã.

As árvores são importante para o meio urbano, pois, amenizam o efeito estufa, além de absorverem poeira e poluentes diminuindo assim a poluição atmosférica, sonora e visual. E, ainda agem sobre a saúde física e mental do ser humano, embelezam e perfumam ruas, praças e jardins melhorando também a paisagem do ambiente contribuindo para sua qualidade de vida.

“Entendemos que nossa missão é compatibilizar a conservação ambiental com o desenvolvimento urbano, promovendo uma arborização de qualidade” finalizou José Marcos.