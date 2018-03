Prefeitura instala placas indicativas na região da Bacia do Guariroba

O trabalho de sinalização e conscientização na região engloba uma das atuações do Programa Manancial Vivo, que desenvolve ações na região objetivando a restauração do potencial hídrico e do controle da poluição difusa no meio rural - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Como parte das ações de recuperação e preservação da Bacia do Guariroba, a Prefeitura de Campo Grande, numa iniciativa inédita, realiza a instalação de placas de sinalização na Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Guariroba (APA Guariroba). O objetivo é orientar a população quanto ao correto uso dos recursos naturais, incentivar a conservação da Unidade de Conservação (UC) e principalmente na conscientização dos produtores, dos trabalhadores rurais e daqueles que utilizam a região com o objetivo de turismo e lazer para assim eliminar as práticas que causam a degradação da UC.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, destaca a iniciativa e empenho da gestão municipal na conservação e manutenção das áreas de preservação do município “Nosso trabalho é oferecer todo o suporte necessário para o prosseguimento às ações de recuperação, e para isso buscamos alternativas para alcançar nosso objetivo que é incentivar e orientar aqueles que usufruem deste local quanto a sua importância para o município e assim mantê-lo preservado”.

As placas estão sendo instaladas, principalmente, nos cruzamentos das estradas vicinais CG 140, CG 1802 e CG 264, ficando assim toda a região da UC sinalizada.

O trabalho de sinalização e conscientização na região engloba uma das atuações do Programa Manancial Vivo, que desenvolve ações na região objetivando a restauração do potencial hídrico e do controle da poluição difusa no meio rural.