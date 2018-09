Prefeitura inicia curso de barbeiro e cabeleireiro

O curso terá duração de três meses, sendo a formatura no mês de dezembro, época em que mais se contrata profissionais para essa área - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU) começa, nesta terça-feira (18), mais um curso de barbeiro e cabeleireiro.

O instrutor Marcos Rogério destaca que o curso busca incentivar jovens em situação de vulnerabilidade a superarem suas dificuldades e incluí-los no mercado de trabalho, proporcionando uma profissão e promovendo também a autoestima. Os alunos tem de 15 a 29 anos de idade, de ambos os sexos, e nesta turma estão participando, jovens da UNEI (Unidade Educacional de Internação) e IBRAT (Instituto Brasileiro de Transmasculinidade).

“Pensar em uma política pública que promova a melhoria da renda por meio de qualificação e agregando valores é um desafio que propusemos a encarar. Ações que favoreçam a igualdade de oportunidades e o respeito, na perspectiva da promoção e garantia do direito ”, afirma o instrutor.

O curso terá duração de três meses, sendo a formatura no mês de dezembro, época em que mais se contrata profissionais para essa área.

O diretor-adjunto da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos Wellington Kester destaca que este curso vai contribuir para que aqueles que estejam fora do mercado de trabalho tenham mais chances de ocupação, oferecendo a qualificação profissional que dará subsídios para que voltem ou comecem a exercer um profissão.

O coordenador do IBRAT, Carlos Eduardo enfatiza a importância deste curso pela oportunidade de capacitação dos membros do Instituto que muitas vezes se encontram com a autoestima baixa e sem um vislumbre de uma vida futura.