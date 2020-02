Prefeitura inicia ações voltadas à defesa da fauna silvestre

A abordagem educativa desta sexta-feira ocorrerá na rotatória da Avenida Senador Antônio Mendes Canale com a Avenida Gury Marques - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) inicia nesta sexta-feira (28) uma série de ações voltadas à defesa da fauna silvestre.

Haverá blitz educativa voltada aos condutores de veículos, objetivando a prevenção aos atropelamentos dos animais silvestres avistados em nossa cidade. Também estão programadas ações durante o Programa Formativo “Reflexões Pedagógicas: diálogos entre a teoria e a prática”, da Secretaria Municipal de Educação (Semed); palestras nas escolas da Rede Municipal e Estadual de ensino; palestras em unidades de saúde e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS); entre outros.

A blitz é importante porque de acordo com estudo realizado pela Agetran e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), há muitas regiões que apresentam altos índices de atropelamento de animais silvestres na nossa cidade, sendo as de maiores as áreas próximas aos cursos d’água e das Áreas de Preservação Permanente (APP’s): Avenida Vereador Thyrson de Almeida, Rua Professor Luís Alexandre de Oliveira, Avenida Senador Antônio Mendes Canale, Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, Avenida Nely Martins e Avenida Dom Antônio Barbosa.

A diretora presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, explica que os atropelamentos de animais silvestres nas vias públicas do município, bem como a exploração dos animais por meio da caça, comércio e posse ilegal das espécies, apresentam-se como um dos grandes riscos à biodiversidade.

“Pensando na redução dessas ameaças, a administração municipal prevê nas ações a adoção de medidas de caráter educacional, visando a promoção de mudanças de atitudes por parte da população, no que tange a temática a ser trabalhada”, explica.

A abordagem educativa desta sexta-feira ocorrerá na rotatória da Avenida Senador Antônio Mendes Canale com a Avenida Gury Marques (Monumento ao Maçom), a partir das 8h30, com a distribuição de material informativo.

Berenice Maria Jacob Domingues ainda comenta sobre os resultados esperados com o desenvolvimento das ações.

“Esperamos que as ações sejam capazes de levar os munícipes a reverem suas atitudes e seus hábitos, formando as pessoas para uma relação mais harmoniosa e sustentável com o meio onde estão inseridas, colaborando assim para a preservação da fauna”.

Os materiais informativos utilizados nas ações estão disponíveis para download no sítio oficial da Planurb.