Prefeitura incentiva população a descartar resíduos eletrônicos corretamente por meio de ações

A primeira ação foi realizada em fevereiro deste ano na Praça das Araras – região urbana do Centro. Foram dois dias de coleta, com a intensa participação da população - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), promoveu ações de coleta de resíduos eletrônicos com o objetivo de incentivar a população a descartar corretamente equipamentos eletroeletrônicos, bem como atender a uma demanda reprimida, pois os itens em desuso acabam se acumulando nas casas, empresas ou são jogados em lixo comum e terrenos baldios.

As ações fazem parte do projeto de coleta itinerante desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Agetec e da Planurb e outras instituições da sociedade civil. De acordo com o Diretor Presidente da Agetec, o projeto irá alcançar as sete regiões de Campo Grande.

“A Prefeitura Municipal se preocupa com o meio ambiente e o impacto causado pelo descarte irregular desse tipo de material. Com essas ações, queremos garantir ao cidadão que o descarte seja ambientalmente correto”, explica.

A primeira ação foi realizada em fevereiro deste ano na Praça das Araras – região urbana do Centro. Foram dois dias de coleta, com a intensa participação da população. Todo o material descartado foi recolhido por uma instituição sem fins lucrativos.

Outra ação aconteceu no mês de agosto, durante a realização dos Jogos Radicais Urbanos na Lagoa Itatiaia – região urbana do Bandeira. A coleta foi realizada em parceria com outra organização, que foi responsável pelo recolhimento, pesagem e destinação dos materiais descartados.

Para a diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, a realização de ações de educação ambiental é de extrema importância. “Contribuir para a construção de valores e atitudes destinadas à conservação do meio ambiente, despertando o interesse da população para o tema, é uma das metas desta gestão”, disse.

“Nas três ações foram coletadas mais de 16 toneladas de resíduos eletrônicos, segundo os parceiros.”

O município disponibiliza quatro Ecopontos na cidade, onde a população pode descartar gratuitamente resíduos, tais como galhos e podas de árvores, eletroeletrônicos, móveis inutilizáveis, recicláveis e resíduos da construção civil de até 1m³. São eles: Ecoponto Panamá, Noroeste, Nova Lima e União.

Semana Lixo Zero

Neste final de semana (25 e 26) aconteceu a terceira ação de coleta de resíduos eletrônicos no Parque Ecológico do Sóter – região urbana do Prosa, ação que faz parte da Semana Lixo Zero, que aconteceu simultaneamente em 88 cidades do país. Desta vez, a Agetec contou com a participação da Solurb – Soluções Ambientais, que recolheu e destinou os equipamentos descartados pela população. Além disso, houve uma ação de conscientização ambiental junto às pessoas que levaram seus resíduos.

Para o administrador rural Afonso Rosalém, que na ocasião descartou um nebulizador de ar queimado, a ação é uma excelente iniciativa. “A prefeitura tem feito um bom trabalho em relação a este tema, uma vez que ao passar dos anos, nossos aparelhos eletrônicos perdem a vida útil ou são trocados com facilidade e não queremos acumular lixo eletrônico dentro de casa”.

Próximos passos

A Agetec vem realizando estudos junto a Planurb, Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) e a Seges (Secretaria Municipal de Gestão) a fim de garantir que os resíduos descartados neste tipo de ação pelos órgãos públicos também tenham a destinação ambientalmente adequada.

Para o próximo ano, está em andamento um estudo a fim de elaborar um edital de chamamento público onde empresas certificadas e as chamadas eco-friendly, possam se habilitar para realizar esse trabalho em parceria com a Prefeitura de Campo Grande.