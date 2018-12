Prefeitura inaugura o 12º parquinho de pneus em unidades da Reme

Ao todo, o espaço contará com 14 peças entre balanços, motocicletas, quadriciclos, circuito psicomotor e escaladores - Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugura, nesta sexta-feira, às 8h30, o 12º parquinho de pneus implantados em unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme). O projeto é desenvolvido por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Com o novo espaço a ser inaugurado, serão nove parquinhos entregues em 2018. No total, desde o ano passado, 4,6 mil alunos foram contemplados com os brinquedos que têm contribuído com o desenvolvimento pedagógico dos alunos da Educação Infantil.

O parquinho que será entregue nesta sexta-feira irá beneficiar os alunos do Ceinf Marco Antônio Santullo, localizado no Jardim Batistão e que atende 220 crianças. Ao todo, o espaço contará com 14 peças entre balanços, motocicletas, quadriciclos, circuito psicomotor e escaladores.

Este ano foram entregues os parquinhos nas seguintes unidades escolares:

Ceinf Vera Alba Congro Bastos,

Ceinf Novos Estados,

Ceinf Professora Elza Francisca de Souza Maciel

Ceinf Professor Valdomiro Alves Gonçalves

Escola Prof. Licurgo de Oliveira Bastos

Escola Santos Dumont

Escola Maria Regina Vasconcelos Galvão

Ceinf Eloy Souza da Costa

A previsão para o próximo ano é entregar, por meio da parceria com a Agepen, mais dez parquinhos de pneus.