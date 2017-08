Alunos da rede municipal de Aero Rancho e região recebem cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria Municipal da Juventude, vai oferecer 420 cursos profissionalizantes durante este ano para os alunos que residem no Bairro Aero Rancho e região.

Esta oportunidade será possível devido ao apoio recebido da empresa AFF Cursos Profissionalizantes Ltda, com a doação de R$ 117,6 mil em cursos. A solenidade de entrega aconteceu na Escola Municipal Professora Lúcia Passareli, e contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad e do subsecretário da Juventude, Maicon Nogueira.

“Agradeço a empresa AFF Cursos pela doação dos cursos, que é muito importante para a formação dos alunos. Eu aconselho que os estudantes aproveitem esta oportunidade preparatória. Com certeza este aprendizado fará a diferença para os jovens no mercado de trabalho. Quem planta bons frutos, colhe bons frutos. Vocês devem planejar a vida para os próximos dez anos. O tempo passa rápido e vocês verão a diferença que faz o conhecimento”, completou o prefeito Marquinho Trad.

De acordo com o subsecretário da Juventude Maicon Nogueira, os cursos ofertados são de Exel, Secretariado Photoshop CS6 e Youtuber.

“O processo seletivo dos alunos beneficiados ocorrerá por meio de concurso de redação nas unidades de Rede Municipal de Ensino e avaliadas por um corpo técnico composto por membros da Semju e da empresa AFF Cursos”, disse Maicon.

A representante da empresa AFF Cursos profissionalizantes Ltda, Ana Paula Paludo, informou que a doação visa atender 420 alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), com idade mínima de 11 anos e os cursos serão realizados na sede da unidade doadora.

“Estamos de braços abertos para atender a quem precisa, principalmente a juventude. Esta é uma bolsa integral sem custo para os alunos. Faço esta ação porque gosto muito da educação e do investimento profissionalizante”, comentou Ana Paula.

Para o Diretor-Presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), Vinícius Leite Campos, a ação do repasse dos recursos é fruto da interação e do trabalho em equipe.

“Agradeço a direção da AFF Cursos pela doação desses recursos, pois acredita no nosso trabalho e na credibilidade da Prefeitura da Capital”, avaliou.

De acordo com a diretora Dalva Eliza, a Escola Municipal Professora Lúcia Passareli atende 1600 alunos do pré ao nono ano, de manhã, à tarde e a noite. A escola atende 80 alunos do Projeto Mais Educação em tempo integral e a noite seis salas atendem estudantes do Exame da Educação de Jovens (EJA).

“Para nós é muito importante receber o prefeito em nossa escola, fazer algumas reivindicações e ainda ter os alunos contemplados com cursos profissionalizantes que garantirão o futuro dos nossos jovens”, finalizou.

O evento contou com a presença do adjunto do Procon Municipal, Fernando Claudino.

A escola de cursos profissionalizantes da empresa AFF Cursos Profissionalizantes Ltda esta localizada na Rua da Divisão, 712, no bairro Aero Rancho – Campo Grande – MS.

Veja Também

Comentários