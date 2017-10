Prefeitura executa plantio de árvores com retomada do programa Via Verde

A fim de recompor os espaços vazios existentes e proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos campo-grandenses, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semadur), retoma o Projeto Via Verde, com o plantio de mudas de árvores nas regiões urbanas da cidade, referente a compensação ambiental por supressão de árvores em lotes particulares, seguindo as diretrizes do Plano Diretor de Arborização Urbana.

O Projeto inicia-se com a definição dos locais em que são realizadas as ações, priorizando aqueles cujo índice de cobertura vegetal encontra-se com valores inferiores ao da média do município.

Nesta etapa, a prefeitura executa o plantio de 15 mil árvores distribuídas entre os bairros Nossa Senhora das Graças, Jardim Fluminense, Jardim Veneza, Jardim Alto do São Francisco, Jardim Seminário, Vila do Polonês, Bairro Mata do Jacinto, Sírio Libanês, Portal Caiobá, Vila Margarida e Vila Carvalho.

A GFAV (Gerência de Fiscalização de Arborização e Áreas) tem a intenção de aproveitar o período de maior incidência de chuvas para realizar esse plantio que vai do mês de outubro de 2017 a fevereiro 2018.

Entre as espécies que estão sendo plantadas nesta etapa do projeto Via Verde está a aroeira pimenteira, pata de vaca, ipê, entre outras. A seleção das espécies deve priorizar as nativas que apresentam adaptabilidade às condições adversas ao ambiente urbano, sem deixar de considerar aquelas exóticas adaptadas ao clima e condições locais que se mostraram favoráveis para implantação na arborização urbana.

A arborização das calçadas é um importante componente ambiental da cidade. Pretende-se assim, além do incremento na arborização, fazê-la de forma planejada, evitando a concorrência da vegetação com os elementos urbanos e, consequentemente, evitando ou diminuindo futuras ações de manejo para adequação ao espaço.