Prefeitura entrega reforma de anexo da Escola Municipal Antônio Lopes Lins

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, e em parceria com a iniciativa privada, entregou na tarde desta sexta-feira (22), a revitalização do anexo da Escola Municipal Antônio Lopes Lins.

Os serviços foram executados com equipe de manutenção própria, equipamentos próprios e os materiais foram adquiridos por meio de parcerias com os fornecedores.

Foram feitos no anexo a cobertura em telha trapezoidal e estrutura; execução de base para pavimentação do pátio coberto; reparo no forro de PVC das salas de aula; pintura geral do prédio, plantio de grama no pátio descoberto e em torno do prédio; drenagem e lançamento das águas pluviais; reforma dos banheiros e sanitários, incluindo portas; construção de cobertura e bebedouro e instalação de brinquedos para o play-ground.

Para a comunidade a revitalização vem contemplar uma expectativa de todos, já que hpa muitos anos eles aguardavam por melhorias no local.

Presidente da Associação de Pais e Mestres, Josiliete Candelária Ferreira, disse ver boa vontade em resolver os problemas. “Há muito tempo e por diversas vezes solicitamos essa melhoria e só aconteceu agora. Tenho dois filhos que estudaram aqui no anexo. Quando eles iniciaram aqui era tudo provisório. Agora a gente consegue ver as mudanças que vão fazer tão bem para a comunidade. Esse parquinho é mais uma atividade para as crianças, sem dizer a cobertura que dará um espaço melhor para todos”, afirmou.

Presidente do Bairro Portal Caiobá I, Jaffer Santos, salientou a importância da reforma para as crianças. “Essa entrega é importante porque as crianças não tinham uma estrutura adequada. Para nós isso aqui é um passo muito grande para quem estava em uma situação precária. Estamos contentes em ver que o prefeito está trabalhando”, completou.

Para o prefeito Marquinhos Trad a entrega da reforma devolve a autoestima para os moradores. “A pedido da esposa, da vice-prefeita e da secretaria, três mulheres, a gente está devolvendo a dignidade, a autoestima, não apenas dos educadores, ou do corpo administrativo, mas principalmente das crianças. Elas não tinham espaço para o refeitório, faziam as refeições em sala de aula. Aqui era praticamente impossível lecionar e mais difícil ainda aprender o conteúdo. Hoje o espaço está como uma escola publica deve ser, toda jardinada, com parque, com gramado, com carteiras e cadeiras de qualidade, é assim que se faz uma educação de qualidade”, frisou.

Já a secretária municipal de Educação Ilza Mateus explicou que este é só o inicio de muitas melhorias que virão. “Nós priorizamos onde tem maior demanda. Este anexo já funcionava há alguns anos de uma forma muito precária, e um espaço onde se oferece educação a criança precisa aprender brincando e brincar aprendendo. E aqui não era possível, pois não havia nenhum espaço onde eles pudessem brincar. Isso nos sensibilizou muito. Esse é o resultado de uma parceria entre todos. Vamos continuar buscando formas de melhorar outros espaços”, afirmou.

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, explicou que apesar de a reforma ser simples traz muitas benfeitorias à comunidade. “Isso aqui funciona há mais de 5 anos e não havia esta cobertura, então as crianças saíam da sala e ficavam no sol. E quando era chuva tinham que ficar dentro da sala. Em termo de engenharia o que fizemos é coisa simples, mas que dá muito conforto para as crianças e para a comunidade”, concluiu.

Mães

Mães como muitas outras que estavam ali, a primeira-dama Tatiana Trad e a vice-prefeita Adriane Lopes explicam que se sensibilizaram com a situação em que o anexo se encontrava e por isso foram atrás de parcerias e apoio para transformar o local.

“A gente sempre busca atender qualquer reivindicação da população, tivemos aqui em fevereiro e vimos que as crianças não tinham parque, não tinham sombra, onde pudessem brincar, fazer as refeições, e em ação conjunta com a Semed, com a Sisep, e parcerias privadas conseguimos dar a cobertura, o refeitório, o parque e conseguimos melhorar o interior das salas de aula”, disse a primeira-dama e presidente de honra do FAC, Tatiana Trad.

Já a vice-prefeita Adriane Lopes lembrou que primeiramente elas são mães e como tal não poderiam deixar de ajudar. “Vendo a condição que as crianças estavam nos tocou muito. Elas reivindicaram, nos procuraram várias vezes, mas queriam de imediato. Ai nós fomos buscando parcerias e hoje estamos aqui para inaugurar, muito felizes e realizadas”, finalizou.

Mais educação

O diretor da escola Adão Luiz de Jesus Almiron salientou a importância de um espaço apropriado para as crianças. “Tudo que nós estamos vendo aqui vai contribuir muito para melhorar o ambiente, a qualidade, a motivação dos funcionários, os pais que comparecem para deixar seus filhos, toda a comunidade ganhou. Estamos agradecidos a Deus e pedimos a ele para que continue abençoando esta administração”, disse.

Em consonância com ele, o chefe de Gabinete do Prefeito Alex Gonçalves, salientou que as crianças precisam de um espaço adequado. “Agora elas têm onde brincar, onde estudar com mais conforto, isso vai melhorar não só qualidade do ensino, como a vontade das crianças de estudar. È muito importante esta entrega e temos que agradecer a todos que junto com a prefeitura vem fazendo a gente reestruturar Campo Grande”, finalizou.

