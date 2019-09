Prefeitura e entidades se unem para fomentar atividades de voluntariado para jovens

A Subsecretaria de Políticas para a Juventude, em parceria com RenovaBR e Doutores do Reino, promovem o 1º Seminário Municipal do Voluntariado - Foto: Divulgação

A Subsecretaria de Políticas para a Juventude, em parceria com RenovaBR e Doutores do Reino, promovem o 1º Seminário Municipal do Voluntariado. O evento acontece no dia 05 de outubro, das 8h às 12h no auditório do bloco 05 da Uniderp campus avenida Ceará.

De acordo com o secretário Subsecretaria de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira, o evento reunirá centenas de jovens que buscam orientação para praticarem atividades voluntárias em entidades cadastradas pela subsecretaria de juventude. “Fomentar a cultura do voluntariado entre os jovens é dar a eles as melhores ferramentas para que se tornem jovens protagonistas da cidade que todos queremos”, destaca Maicon.

A intenção dos “Parceiros Voluntários” é de inserir o voluntariado como forma de protagonismo juvenil, significa acreditar no jovem. No Brasil, a concepção de voluntariado como ação cívica se forma de maneira crescente e tem como objetivo formar mobilização de pessoas, empresas e instituições da sociedade civil para rever seus próprios problemas, tanto pela articulação de iniciativas e recursos, quanto pela reivindicação de políticas públicas satisfatórias.

A participação direta de jovens em atividades sociais pode contribuir para o enfrentamento da exclusão social e para a consolidação de uma cidadania participativa. Assegurar os direitos humanos e sociais passa a ser uma responsabilidade não apenas do Estado, mas de toda a sociedade.

Curso

Após o seminário, será oferecido aos participantes, inscrições para o curso de Voluntariado, que será realizado na Subsecretaria de Políticas para a Juventude, nos dias 21 a 25 de outubro. O conteúdo do curso será divulgado no dia do seminário.

Metodologia

O processo educativo enfatiza a autonomia e a solidariedade, por meio de vivências, reflexões e contato direto com as pessoas e entidades que desenvolvem ações no campo social. Os jovens aprendem a lidar com suas diferenças; identificar-se, enquanto um grupo com objetivos comuns, ao mesmo tempo em que refletem e debatem sobre temas como autoestima, comunicação, valores, cidadania e direitos humanos, saúde e sexualidade, violência, uso indevido de drogas, leitura crítica dos meios de comunicação e consumo.

Para o Pr. Diego Aydos, integrante dos Doutores Do Reino, fomentar este tipo de ação é elucidar ao jovem seu papel de cidadão solidário.

“O evento do dia 5 de outubro, tem o objetivo de fomentar uma cultura do voluntariado em Campo Grande. A partir desse dia, a ideia é ter, sistematicamente, cursos para jovens de 15 a 29 no intuito de o jovem entender como funciona o voluntariado e o papel na transformação global e na formação cidadã na sociedade”. Conclui o Pastor Diego.

Serviço

Para participar do 1º Seminário Municipal do Voluntariado, inscrições pelo WhatsApp (67) 9.9155-0831