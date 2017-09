Prefeitura divulga lista dos Delegados do Plano de Coleta Seletiva de Campo Grande

Após a mobilização da sociedade, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semadur), divulga a relação dos delegados da ‘Conferência do Plano de Coleta Seletiva de Campo Grande’, que acontecerá no próximo sábado, 30 de setembro.

Os nomes dos titulares e seus suplentes, assim como os segmentos dos quais eles fazem parte podem ser conferidos no endereço eletrônico https://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/downloads/regulamento-e-delegados-conferencia-coleta-seletiva/. O público em geral que tiver interesse em participar da Conferência como comunidade local poderá fazer o credenciamento no dia do evento.

Durante a Conferência haverá apresentação da versão preliminar do Plano de Coleta Seletiva de Campo Grande/MS, com o intuito de discutir, contribuir e validar os resultados já obtidos com a sociedade.

Além disso, a Conferência vai abordar assuntos relacionados a inclusão social dos catadores de resíduos sólidos recicláveis, educação ambiental, novas tecnologias para redução, reutilização e reciclagem. Também serão discutidas ações de governança para modelos de responsabilidades compartilhadas.

A Conferência do Plano de Coleta Seletiva será no sábado, das 7h30 às 17h30, na Faculdade Estácio de Sá, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.800, Bairro Itanhangá, em Campo Grande – MS.

