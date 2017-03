Prefeitura de São Paulo firma parceria para desligamento da TV analógica

A Seja Digital, entidade responsável pela migração do sinal de TV analógico para o digital no Brasil, assinou hoje (1º) termo de cooperação com a prefeitura de São Paulo para ampliar as ações de orientação e informação sobre o desligamento na região metropolitana da capital paulista. “Vamos treinar equipes da prefeitura para que possam dar todas as orientações necessárias sobre o desligamento do sinal e ajudar as famílias de baixa renda a agendar a retirada do kit gratuito feita pela Seja Digital”, disse a gerente regional da entidade, Cecília Zanotti.

Entre as ações, está a criação de pontos de apoio em 54 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), para que as pessoas possam tirar dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico e o processo de agendamento e retirada de kits gratuitos, com antena, conversor e controle remoto. A prefeitura também está capacitando atendentes para informar e conscientizar a população sobre a mudança em outros órgãos públicos.

Segundo orientação da Seja Digital, as famílias inscritas em programas sociais do governo federal (Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Pronatec e Carteira do Idoso, entre outros) que ainda não retiraram o kit gratuito ou não sabem se têm esse direito, podem acessar o portal sejadigital.com.br com seu número de identificação social (NIS) em mãos ou ligar gratuitamente para o número 147.

Entrega de conversores

Em 29 de março, o sinal analógico de televisão será desligado em São Paulo e em outras 38 cidades da região metropolitana. A programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo à programação, as residências precisam ter uma antena UHF e um aparelho de TV preparado para receber o sinal digital.

Até agora, a Seja Digital entregou 660 mil kits gratuitos para a população de baixa renda na capital paulista e região metropolitana. Cerca de 340 mil pessoas já fizeram agendamento pelo site ou pela central telefônica da entidade, mas ainda não retiraram seus kits.

No total, 1,8 milhão de famílias da Região Metropolitana de São Paulo têm direito ao benefício e poderão continuar assistindo à TV digital por meio de aparelhos mais antigos, como as televisões de tubo.

