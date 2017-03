Prefeitura de Coxim fecha parceria com professor e alunos para participação na Maior Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

O prefeito Aluizio São José recebeu, na manhã de sábado (18), os alunos da Escola Viriato Bandeira juntamente com o professor-orientador, Lucas Pereira Gandra para celebrar parceria para participação na FEBRACE - Feira Brasileira de Ciências e Engenharia.

Os alunos Jonathan Wilbert e Paulo Eduardo da Silva Gomes vão representar Coxim na FEBRACE, maior evento brasileiro neste segmento, o projeto "WATTSAPP" - Solução Tecnológica para economia de energia elétrica residencial. Esse projeto foi orientado pelo professor Lucas Pereira Gandra e coorientado pela professora Gabriélle Helpis dos Santos.

“É com imensa satisfação que celebramos essa parceria, juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi e o vereador Edmir Candido, que incentiva a criatividade e a reflexão em estudantes da educação básica, através do desenvolvimento de projetos com fundamento científico”, disse o prefeito Aluizio.

Outro motivo de orgulho para Coxim é o professor Lucas Granda, com apenas 22 anos, que foi indicado pela USP como finalista do Prêmio Professor Destaque da FEBRACE.

Único representante de Mato Grosso do Sul, Lucas foi eleito entre os 15 melhores professores do Brasil. Nesta quarta-feira (22) o professor apresentará sua história em Coxim, de como ele orienta seus alunos, as escolas em que trabalha, quais apoios que recebe, entre outros.

Confira o vídeo onde o professor Lucas Granda apresenta sua história:https://www.youtube.com/watch?v=SS7k0af-a5A.

Os 15 professores foram escolhidos para representar todos os que se dedicam com esforço e paixão para dar significado à vida escolar de seus estudantes e para melhorar o nível da educação do país.

Na FEBRACE serão apresentados projetos de jovens cientistas e inventores revelam suas preocupações sendo que a maior parte, estarão em exposição na FEBRACE 2017, é focada em sustentabilidade e saúde.

Uma vida sustentável, mais natural e com saúde. Essas são, em linha gerais, as principais preocupações dos jovens cientistas e inventores que participarão da próxima Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), que acontece de 21 a 23 de março nas dependências da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), em São Paulo. Dos 346 projetos realizados por jovens do ensino médio e técnico, 101 (29%) propõem soluções sustentáveis ou ecologicamente corretas para problemas diversos e 80 (23%) procuram respostas alternativas para problemas de saúde e limitações físicas.

“Em uma boa medida, a FEBRACE é um espelho das preocupações que movem os jovens cientistas brasileiros. Os 346 projetos finalistas foram selecionados entre milhares feitos por estudantes de todos os estados brasileiros e que se inscreveram nas 126 feiras afiliadas. É uma boa amostra das linhas de pesquisa de interesse deles”, afirma a coordenadora geral do evento, Roseli de Deus Lopes, professora da Poli-USP.

Serviço: A mostra pública de projetos da FEBRACE 2017 será realizada entre 21 a 23 de março. É aberta ao público em geral, das 14h às 19h, em uma tenda instalada no estacionamento da Escola Politécnica da USP (Av. Prof. Luciano Gualberto, nº 3, travessa 3, Cidade Universitária). A entrada é franca. Mais informações: www.febrace.org.br.

