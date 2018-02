Prefeitura de Corumbá aposta em tecnologia e leva conceito de cidade inteligente para o maior carnaval do estado

Qualquer pessoa pode participar da gestão da sua cidade, basta baixar o aplicativo "Corumbá Digital", disponível para Android e iOS, e se cadastrar - Foto: Compnet

Neste ano o carnaval de Corumbá contará com uma ajuda à mais para fazer a alegria dos foliões. A parceria da empresa COMPNET, desenvolvedora do sistema SIGO CADG, com a prefeitura do município proporcionará mais segurança, por meio de alta tecnologia para a população curtir a festa.

A prova de conceito do SIGO CAD será durante os dias de folia, visto que é o maior carnaval de Mato Grosso do Sul, com expectativa de receber 37 mil pessoas. De acordo com a diretora técnica do SIGO CADG, Raquel Robaldo, a modelagem do conceito de cidade inteligente em Corumbá visa centralizar todos os serviços da prefeitura e criar um canal de comunicação instantâneo entre a população e a administração pública.

"Com o sistema será possível monitorar todos os problemas que acontecem durante o evento, marca da cidade de Corumbá. Estamos ofertando uma ferramenta de alta tecnologia para atender a população local e os turistas durante o carnaval, a mesma usada nas Olimpíadas de 2016. O SIGO CADG vai proporcionar um atendimento instantâneo à todas as solicitações por telefone e por aplicativo smartphone, disponível aos foliões, com o dados instantâneos e as viaturas rastreadas, vamos buscar as melhores soluções para sanar os problemas", comenta Raquel.

Nas áreas de defesa e segurança pública, O SIGO CADG é o sistema mais proeminente do mercado brasileiro, atuando com eficiência em gestões de cidades, com o foco nos setores de segurança, saneamento, economia e eficiência de água, energia, transportes e trânsito, dentre outros.





Especificamente durante os dias de festa, em Corumbá, fase concieto do projeto, a população poderá baixar o aplicativo na Apple Store e Play Store para denunciar roubos, futuros, atos libidinosos em locais públicos, o ato de urinar em vias públicas, vandalismos, solicitar serviços de socorro entre outros serviços municipais.

Para o secretário de segurança de Corumbá, tenente Coronel PM Freitas, essa prova de conceito é primordial para ver a funcionalidade do sistema e sua eficiência na gestão do município. "Essa será uma forma de verificarmos a integração das forças e demais orgãos da administração pública. A expectativa é que o sistema traga agilidade para nossos serviços ao atender a população, enfatiza.

Sobre o aplicativo

Qualquer pessoa pode participar da gestão da sua cidade, basta baixar o aplicativo "Corumbá Digital", disponível para Android e iOS, e se cadastrar.