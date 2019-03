Prefeitura de Campo Grande promoverá pedalada noturna durante Hora de Planeta

Cartaz - Hora do Planeta

A Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), e apoio do WWF-Brasil, realizará no dia 30 de março (sábado), das 20h30 às 21h30 o evento ‘Pedalada noturna da Hora do Planeta em Campo Grande’.

A ação faz parte da programação oficial da Hora do Planeta, campanha global em prol do meio ambiente, que acontece no Brasil desde 2009, com a finalidade de promover a reflexão quanto as questões de mudanças climáticas e o seu impacto na biodiversidade e na vida das pessoas.

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, explica que o município participa da Campanha há 11 anos, e que em 2019 a ação vai além do ato de apagar as luzes dos monumentos da capital sul-mato-grossense.

“Desta vez, estamos convidando os ciclistas de todas as idades para pedalarem com frases e figuras pintadas, com a finalidade de atenção da população para as causas ambientais, em especial as mudanças climáticas”, disse.

Taís Meireles, uma das líderes da campanha da Hora do Planeta 2019 do WWF-Brasil informou que no site oficial da campanha, é possível baixar um Guia completo de ações individuais, institucionais ou coletivas, assim como checar no mapa os eventos e cidades já engajadas.

“Por uma hora convidamos as pessoas para refletirem sobre os impactos que as ações do dia a dia, seja na alimentação, descarte de resíduos, transporte ou fontes de energia usadas, causam no meio ambiente. É importante pensarmos a respeito disso e mudarmos nossos hábitos, tornando-os cada vez mais sustentáveis”, finalizou.

Hora do Planeta’ em Campo Grande

O ponto de encontro do evento ‘Pedalada noturna da Hora do Planeta de Campo Grande’ será no dia 30 de março às 20h, no Monumento da Maria Fumaça, que fica na esquina da Avenida Calógeras com a Avenida Mato Grosso (próximo à Feira Central).

A atividade será aberta ao público, sem necessidade de realizar inscrições. Basta aparecer no dia e horário do evento com sua bicicleta e pedalar ao longo do trajeto. O lembrete é para que os participantes cheguem cedo e não esqueçam de trazer sua garrafa de água, para gerar o mínimo de resíduo possível.

O grupo percorrerá quatro monumentos da cidade: partindo da Maria Fumaça, passando pelo Obelisco, Praça Pantaneira e finalizando na Praça Esportiva Belmar Fidalgo.

O trajeto será realizado com a companhia do Coletivos Jovens de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, que irá explicar a importância histórica dos monumentos para a cidade e também falar um pouco sobre questões ambientais.

Quem não tiver bicicleta, não precisa ficar de fora do evento. Parceiros locais fornecerão bicicletas para aluguel. Brindes serão sorteados para os participantes, assim como tintas fluorescentes para que todos possam se pintar com mensagens temáticas e chamar a atenção de todos ao redor.

Além da PMCG, Planurb e WWF-Brasil, também participam do evento: AGETRAN, FUNESP, SECTUR, SEDESC, SEGOV, SESDES, SISEP, Escoteiros do Brasil, Águas Guariroba, Revolução Ambiental e Coletivos Jovens do Meio Ambiente.

Informações complementares: www.horadoplaneta.org.br ou ainda na Divisão de Meio Ambiente da PLANURB pelo telefone 67 3314-5181.