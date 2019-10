Prefeitura convoca merendeiros de processo seletivo

Outras informações pode ser obtidas por meio do portal eletrônico da prefeitura - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal publicou no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande a convocação dos candidatos aprovados na função de merendeiro para atuar no regime de contratação temporária.

Os Candidatos devem a comparecerem no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Secretaria Municipal de Educação – SEMEDM, na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Será solicitado dos candidatos: declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada; ficha de Dados Pessoais devidamente preenchida, datada e assinada; d) Autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul; comprovante ou Declaração de Tipagem Sanguínea; registro Geral de Identificação (RG), com data de expedição legível, não podendo ser substituído por nenhum outro documento de identificação.

Também será solicitado: inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF – documento autônomo; documento válido ou extrato do PIS/PASEP, emitido pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal (não podendo ser emitido pelo site); título de eleitor (com Identificação Biométrica nos casos em que o cadastro biométrico seja obrigatório) e Comprovante de quitação eleitoral da última eleição ou certidão de quitação eleitoral emitida pelo TRE (não podendo ser emitida pelo site).

Outros documentos serão exigidos como: comprovante de Endereço Residencial atualizado; l) Comprovante de Escolaridade, conforme exigido para a função correspondente; uma fotografia 3×4; n) comprovante de quitação com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino; o) Certidão de Nascimento ou de Casamento, de acordo com o estado civil, ou, ainda, de casamento com averbação, quando divorciado (todos os documentos pessoais deverão estar alterados de acordo com o estado civil atual) e Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (cópia da folha onde consta a foto, cópia do verso onde consta a qualificação civil, bem como cópia da página contendo o registro do 1º emprego efetivado na respectiva Carteira de Trabalho).

Outras informações pode ser obtidas por meio do portal eletrônico da prefeitura, http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande e acessar o Diogrande, página 06.