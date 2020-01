Prefeitura convoca 12 candidatos aprovados em processos seletivos da SAS

Secretaria de Gestão e de Assistência Social - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão e de Assistência Social, publicou nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), editais de convocações de processos seletivos simplificados de programa de contratação temporária para os cargos de auxiliar de manutenção, assistente social e auxiliar administrativo e financeiro, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

O Edital nº 06/2019-40 convoca os candidatos classificados da 311ª à 313ª colocação, do processo seletivo publicado em Edital 06/2019-01 do dia 29 de maio de 2019, para contratação de auxiliar de manutenção. Conforme anexo único ao edital desta segunda-feira (13), a apresentação dos candidatos será no dia 14 de janeiro de 2020, às 8 horas, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Avenida Afonso Pena, 3.297 – Centro.

O Edital nº 13/2019-10 convoca o candidato classificado em 22ª colocação do processo seletivo publicado em Edital nº 13/2019-01 do dia 21 de agosto de 2019, para contratação de assistente social. Conforme anexo único ao edital desta segunda-feira (13), a apresentação do candidato será no dia 15 de janeiro de 2020, às 08h30, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Avenida Afonso Pena, 3.297 – Centro.

O Edital nº 06/2019-41 convoca os candidatos classificados da 254ª à 261ª colocação, do processo seletivo publicado em Edital nº 06/2019-01 do dia 29 de maio de 2019, para contratação de auxiliar administrativo e financeiro. Conforme anexo único ao edital desta segunda-feira (13), a apresentação dos candidatos será no dia 14 de janeiro de 2020, às 08h30, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Avenida Afonso Pena, 3.297 – Centro.

As relações nominais dos candidatos convocados e das documentações podem ser conferidas na edição nº 5.803 do Diogrande, disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande