Prefeitura conclui revitalização do Centro de Educação Ambiental Imbirussu

No Dia do Meio Ambiente, comemorado nesta sexta-feira (5), a Prefeitura de Campo Grande entregou a revitalização do Centro de Educação Ambiental Odilza Fernandes Bittar – CEA Imbirussu - Foto: Prefeitura de Campo Grande

No Dia do Meio Ambiente, comemorado nesta sexta-feira (5), a Prefeitura de Campo Grande entregou a revitalização do Centro de Educação Ambiental Odilza Fernandes Bittar – CEA Imbirussu.

A obra garantiu revitalização completa, com a recuperação de aproximadamente 950m² do piso; instalação de piso intertravado nas pistas de caminhadas; manutenção das passarelas; substituição das suas pontes de madeira por pontes metálicas e cerca próxima à margem do córrego.

Os banheiros também foram reformados, com a instalação de barras de apoio nos lavatórios e vasos sanitários. A Prefeitura também recuperou a pintura da fachada de madeira e portão de acesso; o canal de águas pluviais e minas com a retirada de entulhos; pintou sinalizações viárias, paredes, janelas, portas e ferragens, e realizou a manutenção do telhado com a troca dos forros e reposição das vidraças. A obra foi subsidiada por meio de processo de Compensação Ambiental.

Sobre o CEA Imbirussu

O CEA Imbirussu foi inaugurado em novembro de 2011, encontra-se às margens do Córrego Imbirussu, uma área rica em vegetação que abriga um dos viveiros de produção de mudas para a arborização urbana de Campo Grande, sendo moradia também de diversas espécies de animais dentro da nossa Capital. Temporariamente, as visitas e atividades no local estão suspensas devido às normatizações para evitar o contágio e propagação do Novo Coronavírus.

Serviço: o CEA Imbirussu é situado na Av. Amaro Castro Lima, n. 2200, Vila Popular.