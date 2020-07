Conclusão da reforma no Horto Florestal está prevista para março do ano que vem

Parque Florestal Antônio de Albuquerque, o Horto Florestal - (Foto: Denilson Secreta)

Está prevista para março de 2021 a conclusão da reforma de um dos mais tradicionais espaços públicos da cidades, o Parque Florestal Antônio de Albuquerque, o Horto Florestal. Com 6 hectares, o parque terá a sua estrutura reformada para voltar a receber a população. Serão investidos R$ 292.923,05, desconto de 22,71%, sobre o orçamento de referência, R$ 366.092,72.

Além da reforma no Horto, serão revitalizados oito espaços públicos de lazer e prática desportiva com investimento de R$ 2.096.203,92. Em agosto, mês do aniversário da cidade, ficam prontas as praças da Moreninha III e do Jardim Campo Belo.

As licitações do Horto Florestal e da praça de esporte da Mata do Jacinto foram homologadas nesta semana. Estão adiantadas as concorrências da reforma do Estádio Elias Gadia e da cobertura da arquibancada do estádio de beisebol.

A reforma da Praça da Mata do Jacinto vai custar R$ 230,123,69, valor 22,50% menor o orçamento de referência, estimado em R$ 279.123,69. O projeto prevê a revitalização do campo, vestiários, implantação de uma academia ao ar livre.

O projeto abrange reforma geral das instalações, incluindo biblioteca, banheiros, campo de bocha, reconstrução do orquidário, estrutura para abrigar uma base operacional da guarda, que dá guarita, terá containers onde ficará o pessoal encarregado da vigilância patrimonial.

O programa de revitalização de espaços públicos, contempla as Praças Elias Gadia e do Bairro Guanandi, instalação de 11 academias ao ar livre nos bairros Guanandi, Estrela Dalva, Ana Maria do Couto, Paulo Coelho Machado, Jardim Batistão, Carandá Bosque, Jardim Panamá, Marçal de Souza e Jardim das Reginas.

Teatro de Arena do Horto Florestal

Na Orla Morena serão investidos R$ 435.242,30, recurso alocado por meio de emenda parlamentar. Está prevista a recuperação do calçamento, play ground (com substituição dos brinquedos), troca de equipamentos da academia ao livre e lixeiras. Será feita ainda a adequação do espaço para acessibilidade, com instalação de piso tátil e placas em braile, por exemplo. O teatro de arena será adaptado para receber cadeirantes. Serão substituídas defensas, muretas de contenção, trocados os pisos petit pavet danificados, além de ser feita a recomposição das muretas de contenção.

Dentro do projeto de reconstrução de 700 metros de reconstrução de gabião no Córrego Prosa, está previsto o plantio de 1.100 mudas, controle de pragas e formigas, além da implantação de 560 metros de cerca na Praça da Águas, ações previstas no Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD).