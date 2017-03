Prefeitura compra jogos escolares e escola incendiada retoma atividades

A Escola Municipal Antônio José Paniago, no Jardim Itamaracá, que no domingo (26) à noite teve três salas de aula destruídas por um incêndio já retomou as atividades. Para garantir a volta às aulas, a direção fez um remanejamento emergencial e a Secretaria Municipal de Educação providenciou a compra de jogos escolares para repor os móveis queimados.

Na manhã desta quarta-feira (29), os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental e das duas turmas de Pré, que ocupavam as salas atingidas pelo fogo voltaram às aulas. As demais turmas, uma do 9º e outras duas de Pré, que também funcionavam nas salas destruídas no período vespertino, retomaram as atividades na tarde de terça-feira (28).

A Secretaria Municipal de Educação providenciou a compra de quatro conjuntos de Pré e 30 jogos escolares destinados aos alunos do Ensino Fundamental para repor os móveis queimados. Além disso, a direção da escola fez um remanejamento emergencial, acomodando os alunos do Pré no laboratório de Ciências e em um depósito, que foi esvaziado para receber os móveis novos.

Já as turmas do 2º e 9º ano estão ocupando a sala do Pré I, que foi realocado para uma sala de recursos multifuncionais, utilizada para atender crianças com deficiências. Segundo a diretora Maria Lúcia de Fátima de Oliveira, este atendimento está ocorrendo na biblioteca.

“A preocupação imediata era acomodar as crianças. Depois, aos poucos, junto com a Associação de Pais e Mestres e a Semed, vamos comprar o que falta”, explica Maria Lucia.

Quanto aos livros didáticos, apenas a turma do 2º ano sofreu perdas, porém a a escola tem uma reserva técnica para atendê-los.

A secretária de Educação, Ilza Mateus de Souza, que esteve na escola na segunda-feira pela manhã, solicitou a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) a colocação de tapumes nas salas atingidas pelo fogo para isolar a área e garantir a segurança dos alunos. O isolamento foi realizado na terça-feira.

Ainda segundo a secretária, as salas terão que ser reconstruídas, mas ainda não há previsão para as obras iniciarem. A direção da escola informou que engenheiros da Sisep estiveram no local e já estão providenciando um projeto de reconstrução.

A Polícia Civil também realizou perícia e o resultado do laudo deve ser divulgado nos próximos dias.

