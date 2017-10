Prefeitura começa a entregar Cartilha do Consumidor a alunos da Reme

- Foto: Marlon Ganassin

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande, começou nesta quinta-feira (19) a entregar a Cartilha do Jovem Consumidor a alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme). A primeira escola a receber o material foi a E.M. Pe. Thomaz Ghirardelli, localizada no bairro Dom Antônio Barbosa.

Com uma linguagem acessível, contendo ilustrações e atividades que permitem a fácil compreensão, o material contém 19 páginas e aborda temas importantes para as relações consumeristas, como: quem é o consumidor, quem são os fornecedores, quais os tipos de relação de consumo, o que é venda-casada, quem tem direito a meia-entrada; entre tantas outras dúvidas.

Segundo o subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande, Valdir Custódio, o material tem como objetivo educar os consumidores que já são em disparado os que mais consomem na internet, por exemplo. “Cerca de 80% das visitas de sites de compras são feitas por pessoas de 12 a 18 anos. Educar esses novos consumidores é primordial para que possamos trabalhar o bem-estar social. Sou advogado há 16 anos e observo que só resolvemos os problemas por meio da educação”, salientou.

A cartilha, considerada por ele, um manual para os jovens e para a família, será entregue a todos os alunos que estão cursando o 8º e 9º anos, além do EJA, das 94 escolas municipais. Serão cerca de 15 mil exemplares distribuídos gratuitamente aos estudantes.

A secretária municipal de Educação, Ilza Matheus, se lembrou que todos são consumidores e por isso a importância de trabalhar essas relações. “O Procon Municipal sabendo da importância de educar nossos alunos, que são consumidores em potencial, elaborou essa cartilha com todas as orientações necessárias para se entender melhor as relações de consumo. Espero que vocês utilizem bastante e saibam, a partir de agora, a quem recorrer e o que fazer se necessário for”, disse.

Para a estudante Ana Kelly Moreira, do 9º ano D, da E.M. Pe. Thomaz Ghirardelli, o material vem ajudar a sanar dúvidas. “Eu tenho muitas dúvidas sobre as relações de consumo. Se eu tiver um problema não sei quem procurar, então acho que esta cartilha vai nos ajudar muito”, afirmou.

Já Cindy Cardoso Conceição, também do 9º ano D, o material é importante para trazer mais informações. “Em entendo um pouco. Uma vez tivemos um problema em casa com uma TV que veio estragada e procuramos o órgão de defesa para resolver o problema. Com mais informações podemos saber direitinho os direitos e de repente a até resolver os problemas”, finalizou.