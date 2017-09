Prefeitura celebra o Dia da Árvore com plantios e distribuição de mudas

Nesta quinta-feira (21), às 8h30, a Prefeitura de Campo Grande celebrará o Dia da Árvore, com o início do plantio de mudas nativas nos canteiros centrais das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins. O plantio contará com a presença de alunos da Escola Municipal Danda Nunes, tendo como objetivo a ampliação da composição arbórea na região.

Já a partir das 9h, na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), será realizada a distribuição de mudas de árvores frutíferas à população.

Essas são ações executadas por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), que visam à recomposição arbórea, o incentivo ao plantio e o manejo da arborização.

As árvores são bens valiosos e propiciam qualidade de vida, sendo fundamentais no ambiente urbano, pois aumentam a umidade do ar, ajudam a reduzir o calor mantendo o clima ameno, evitam erosões, produzem oxigênio no processo de fotossíntese, fornecerem sombra, abrigo e alimento para algumas espécies, além de ajudar na organização do ambiente urbano, embelezando ruas, praças e jardins, contribuindo com a paisagem.

E a programação continua:

Dia 22 – Sexta-feira

8h30 – No Parque Tarsila do Amaral, será realizado o plantio de 150 mudas e também distribuição de 700 mudas de árvores frutíferas à população.

Dia 23 – Sábado

8h30 – No Parque Ayrton Senna, será realizado o plantio de 100 mudas e também a distribuição de 700 mudas de árvores frutíferas à população.

Durante o mês de setembro está sendo executado o manejo de árvores dos canteiros centrais das avenidas Mato Grosso e Afonso Pena, visando preservar e proteger as espécies através de tratamentos fitossanitários.

As ações são realizadas com o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Fundação Municipal do Esporte (Funesp) e Secretaria Municipal de Educação (Semed).

