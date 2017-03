Prefeitura celebra Dia Mundial da Água com plantio e conscientização ambiental

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), realiza nesta quarta-feira (22), a partir das 8 horas, no Parque Ecológico onde está localizado o Centro de Educação Ambiental Anhanduí, o plantio de mudas nativas, em celebração ao Dia Mundial da Água.

A escolha do local para a celebração se dá ao fato do Rio Anhanduí ser o único a passar dentro do município de Campo Grande, e pela sua trajetória urbana, que sofre demasiadamente com a poluição.

O evento tem como objetivo trazer à tona a reflexão e discussão sobre a relação ‘homem e água’, abordando temas como a conservação e proteção da água, desenvolvimento sustentável, recursos hídricos e medidas para resolver problemas relacionados com poluição. A ideia é incentivar e chamar a atenção da sociedade para a preservação dos leitos dos córregos, rio e mananciais.

Estarão presentes representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Polícia Militar Ambiental (PMA), além de 80 alunos da Escola Municipal CAIC Rafaela Abrão, Grupo Escoteiros Atalaia do Pantanal, Centro de Referência de Assistência Social – Guanandi (CRAS) e MRV Engenharias. A programação também prevê apresentação cultural.

Programação

Ainda no dia 22, às 8 horas e às 14 horas, no Centro de Educação Ambiental Odilza Fernandes Bittar – CEA Imbirussú, serão realizadas palestras sobre a importância da marta ciliar com o tema “A Mata ciliar e a proteção dos recursos Hídricos”. Haverá também o plantio de 50 mudas de espécies nativas na Áreas de Preservação Permanente (APP) do córrego Imbirussú, com a participação dos alunos da Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo.

No dia 23 de março, às 20 horas, será realizada por meio da Educação Ambiental Itinerante, palestra e debate na temática “Resíduos Sólidos e a poluição das águas”, no Rotary – Casa da Amizade.

Dia da Água

A Água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Recurso essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos, que mantém nosso corpo hidratado, regula nossa temperatura, entre outras várias funções (Ministério do Meio Ambiente – MMA).

E, diante da problemática causada pela falta do recurso em algumas regiões, bem como da importância da água para a nossa sobrevivência e da necessidade urgente de manter esse recurso disponível, surgiu o Dia Mundial da Água. Celebrado mundialmente em 22 de março, foi recomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU) durante a Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO – 92).

Desde então, as celebrações acontecem ao redor do mundo com o intuito de abordar os problemas relacionados aos recursos hídricos.

Serviço: O Parque Ecológico Anhanduí está localizado na Avenida Presidente Ernesto Geisel, n. 3710, bairro Guanandi II. E o CEA Imbirussú fica na Av. Amaro Castro Lima, n. 2200, bairro Popular.

