Prefeitura atende bairro samambaia com o emplacamento das ruas.

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) prossegue com a instalação das placas programa “Identificando as Ruas de Campo Grande”. Nesta sexta-feira (21), os trabalhos estão sendo executado nos bairros Samambaia, próximo ao bairro Maria Aparecida Pedro Pedrossian.

Neste etapa, a Prefeitura de Campo Grande está instalando 500 placas de identificação das ruas nos bairros: Maria Aparecida Pedrossian, Oiti, Jardim Samambaia, Vivendas do Parque e Jardim Panorama. A previsão é que os trabalhos chegam até o bairro Lageado com a instalação de mais 300 placas.

O prefeito Marquinhos destaca a relevância desse serviço que auxilia diversos segmentos que buscam os endereços e ruas.

“É extremamente importante identificar as vias, foi um compromisso de nossa gestão no que diz respeito à identificação das ruas da nossa Capital. Até o final do nosso mandato pretendemos colocar pelo menos 10 mil identificações”.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana Luís Eduardo Costa, explica como estão sendo realizados os trabalhos.

“Priorizamos nesta primeira etapa os grandes bairros e de regiões periféricas. Depois de mais de seis retomamos esse trabalho, pois entendemos que a ausência de informação causa além de problemas, prejuízos para todos. Nossos técnicos estão andando pela cidade que apontarão os logradouros que necessitam de identificação. Destacamos também a importância do morador numerar corretamente o seu imóvel, por isso pedimos que eles venham até a Semadur procurar saber da a correta informação quanto à numeração do seu imóvel”, frisa Eduardo Costa

O secretário também informou sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos pela Semadur voltados às ruas.

“Estamos realizando estudos para um enfrentamento histórico de alterar nomes de ruas repetidos. Algumas vias da cidade deverão passar por correções. O diagnóstico já existe e então iniciaremos as tratativas com importantes órgãos como a Junta Comercial, Câmara de Vereadores e Associação dos Notários e Registradores (Anoreg) para essa discussão.

A engenheira Mayara Rondon responsável pelos serviços especifica o material usado. “É lona tipo filme cloretada e telada, após a impressão a lona também é envernizada, o que deixa o material mais resistente e de fácil leitura. A placa Mede 70 centímetros e a altura é de 1,20 metros. Os nomes são bem legíveis e o brilho das placas facilita a visualização à noite. Na nova placa consta o nome das Ruas, do Bairro e o Cep”, completa Mayara.