Prefeitura apoiará pela primeira vez o programa “Ação Cidadania”

No dia 19 de agosto de 2017 será realizada em Campo Grande mais uma edição do programa “Ação Cidadania”, iniciativa da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) e da TV Morena. Em uma parceria inédita, o evento deste ano terá a participação efetiva da prefeitura da Capital. O termo de cooperação foi assinado por Marquinhos Trad nesta terça-feira (16), na Casa da Indústria.

O programa, que já atendeu mais de 20 mil pessoas somente em Campo Grande, tem a finalidade de levar às cidades os serviços de saúde, educação, cidadania e cultura, bem como os cursos de qualificação profissional. O local onde será realizada a ação deste ano ainda não está definido. Uma série de reuniões será realizada antes do evento para definir a melhor maneira da prefeitura somar com o projeto.

Ao confirmar o apoio da administração municipal para a realização do evento no mês de agosto, Marquinhos Trad destacou o exemplo de cidadania promovido através dessa iniciativa.

“Mais do que ajudar as pessoas por meio dos serviços oferecidos durante o evento, a iniciativa da Fiems e TV Morena oferece cidadania e serve como um ensinamento prático do Direito Constitucional. O cidadão sabe, na teoria, que tem direitos e deveres. Mas, na prática, muitas vezes a cidadania não chega até ele. Essa ação social consegue atingir esse objetivo, levando o cidadão a sentir-se importante e útil dentro da sociedade. A prefeitura não pode ficar de braços cruzados. Vamos somar em tudo o que for possível para que esta edição seja fantástica”, assegura o chefe do Executivo Municipal.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, classifica a parceria da prefeitura de Campo Grande como um avanço. “É muito importante para nós termos a Capital associada às nossas ações. Não apenas em programas de cidadania, mas em ações de qualificação profissional, as que envolvam a saúde – principalmente a do trabalhador, e também as ações que envolvam a inovação e educação. Entendemos que o prefeito Marquinhos demonstra uma preocupação muito grande com todas as ações que podemos construir em conjunto. É um avanço a participação do prefeito. Nestes primeiros meses de gestão, conseguimos avançar inclusive em novos projetos para implantação de indústrias, o que nos dá a certeza de que em médio prazo teremos de volta a nossa querida Campo Grande integrada com todas as nossas ações”, destaca.

O gerente comercial da TV Morena, Nicomedes Silva Filho, fez coro às palavras do presidente da Fiems e enalteceu a parceria da prefeitura nesta edição. “É, sem dúvida, uma parceria importante e a gente percebe essa diferença em todos os envolvidos no planejamento da ação. Sabemos que esse trabalho não substitui a atuação do poder público, mas complementa. Durante a ação, as pessoas se sentem valorizadas e incluídas, e ali elas têm a certeza de que são parte de uma sociedade”, declarou.

O programa Ação Cidadania 2017 também vai oferecer os cursos de qualificação profissional do Sesi e Senai, além do encaminhamento para estágio feito pelo IEL. Serão cinco edições distribuídas por Ponta Porã (08.07), Campo Grande (19.08), Dourados (23.09), Coxim (07.10) e Aparecida do Taboado (18.11), que serão realizadas com apoio de outras entidades e empresas da iniciativa privada.

