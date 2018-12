Prefeitura abre processo seletivo simplificado para técnicos de acompanhamento educacional especializado

82a5623b-589f-4813-8ba7-9f33b8a86ebb

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, torna público através do Diário Oficial de Campo Grande, desta segunda-feira (17), que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para compor a equipe técnica de acompanhamento educacional especializado da Rede Municipal de Ensino – REME.

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.capital.ms.gov.br/semed, imprimir e preencher a ficha de inscrição e entregá-la com os documentos, conforme especificado no edital. As inscrições serão realizadas das 8 às 10 horas e das 14 às 16 horas do dia 21 de dezembro de 2018, na Divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Para os candidatos que já fazem parte da equipe técnica de acompanhamento educacional especializado da Rede Municipal de Ensino/REME de Campo Grande -MS serão cobradas apenas as etapas da inscrição, da prova de títulos e participação no curso de formação continuada.

A apresentação dos documentos dos candidatos deverá ser realizada no dia 21 de dezembro de 2018, das 8 às 10h e das 14 às 16 horas, na Divisão de Educação Especial/DEE da Secretaria Municipal de Educação/ SEMED.

Para os candidatos novos à equipe técnica de acompanhamento educacional especializado da REME, a seleção será em quatro etapas sequenciais, obrigatórias e de caráter eliminatório e classificatório: a) 1ª etapa: inscrição/entrega de documentos; b) 2ª etapa: prova de títulos; c) 3ª etapa: prova escrita; d) 4ª etapa: curso de formação continuada.

A lotação dos candidatos será de acordo com a classificação obtida no processo seletivo, a partir do 1º semestre do ano de 2019. Serão preenchidas quatro vagas. Não haverá cadastro de reserva.

Poderão se inscrever no processo seletivo simplificado os professores efetivos do quadro permanente do magistério, com pelo menos um vínculo estável na Rede Municipal e disponibilidade para lotação com 40h/a semanais, ou com dois vínculos efetivos de 20h/a semanais cada com as seguintes habilitações: I – licenciatura plena; II – especialização lato sensu nas áreas da educação especial, educação inclusiva e/ou em atendimento educacional especializado.

Atribuições

Entre as atribuições, estão: realizar triagem dos alunos público-alvo da educação especial, com emissão de parecer quanto à necessidade e os tipos de apoios e de acompanhamento pedagógico; identificar a necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e a inclusão escolar; acompanhar e assegurar um trabalho de orientação, com a equipe técnico pedagógica da unidade escolar em relação aos alunos público-alvo da educação especial.

Outras funções do futuro também estão: acompanhar, orientar e subsidiar os procedimentos e metodologias de ensino utilizados pelos profissionais auxiliares pedagógicos especializados, professores das salas de recursos multifuncionais, tradutor intérprete de Libras – língua portuguesa, assistentes educacionais inclusivos, assistentes de inclusão escolar, estagiários, assistentes de educação infantil e outros que se fizerem necessários para ao atendimento aos alunos público-alvo da educação especial.

Farão parte também dos serviços, acompanhar, orientar e fornecer subsídios para a elaboração dos documentos específicos utilizados pelos profissionais que atuam nos serviços da educação especial; acompanhar quantitativa e qualitativamente os resultados alcançados pelos alunos da educação especial nas avaliações, nota e frequência no ano escolar vigente; elaborar os relatórios das ações executadas; acompanhar os dados informados no censo escolar referentes aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades matriculados nas unidades de ensino, entre outras atividades.

É de inteira responsabilidade do candidato inscrito acompanhar as informações referentes a este processo seletivo publicadas no site http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/ e no Diogrande pelo endereço eletrônico http://www.capital.ms.gov.br/diogrande.