Prefeitura abre na segunda-feira período de matrículas para alunos novos em Ceinfs

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abre na segunda-feira (15) o período de matrícula para alunos que estão na fila de espera dos Centros de Educação Infantil (Ceinf). Na segunda o site da Secretaria de Educação, www.campogrande.ms.gov.br/semed, divulgará a lista de crianças contempladas com as vagas para o ano de 2018, de acordo com a disponibilidade e data de inserção na lista de espera.

Os pais ou responsáveis legais contemplados com a vaga devem comparecer ao Ceinf com os documentos solicitados no período de 15 a 26 de janeiro. No caso dos pais ou responsáveis não fazerem a matrícula no prazo, a criança perderá a vaga e devera realizar novo cadastro na lista de espera.

“Os pais devem acompanhar as designações para os Ceinfs no site de matrículas nas datas previstas, pois a partir do ano de 2018, todo o procedimento será via web, e não haverá contato via telefone nessa etapa do processo”, explicou a chefe da Central de Matrículas da Semed, Adriana Cedrão.

A Central de Matrículas estará neste próximo sábado (13), na região central de Campo Grande, na Praça Ari Coelho, entre as ruas 14 de Julho e Afonso Pena, realizando a prospecção de um folheto informativo sobre o cronograma do período de designações de Ceinf para 2018.

Todo o processo de matrículas é coordenado pela Divisão de Matriculas, localizado na Rua Onicieto Severo, nº 460 – Vila Margarida. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Os pais ou responsáveis legais que desejarem uma vaga no Ceinf e ainda não possuem cadastro, devem entrar em contato com a Central de Matriculas pelo site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br e realizarem o procedimento.

A Secretaria de educação também disponibiliza para os pais o atendimento por telefone, gratuito, através do número 0800 615 15 15.