Prefeitura abre inscrições para cursos de Informática e Marketing Digital para jovens

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para os cursos que compõe o programa Telecentro 2.0.

O curso de Marketing Digital oferece capacitação para compreender aplicações de estratégias, técnicas de comunicação, para divulgações de marcas, aumentos em vendas e fidelização de consumidor, no contexto da Internet. Disciplina cada vez mais especializada, tendo em vista que a cada ano trazem uma série de inovações.

O Marketing Digital está, geralmente, associado a performance – resultados mensuráveis – e gestão de canais, como busca orgânica, busca paga, display, e-mail e mídias sociais.

Outros cursos de grande procura e exigência por parte das empresas que contratam funcionários, são os pacotes Microsoft Office Word e Excel. Técnicas de produção de textos e elaboração de planilhas são os trabalhos mais exigidos por quem os utilizam.

O programa Telecentro 2.0 desenvolve cursos nas áreas do conhecimento técnico há mais de 2 anos e já capacitou mais de 2 mil jovens de 15 a 29 anos para atuarem no mercado trabalho qualificado.

Segundo o Subsecretário Maicon Nogueira, o programa Telecentro 2.0 oferece cursos que atendem as exigências do comércio com relação a conhecimentos técnicos, atividades do cotidiano empresarial, informática, vendas, atendimento ao cliente e marketing digital.

“São cursos voltados para jovens que procuram uma vaga de emprego pela primeira vez, sem experiência, porém com conhecimento técnico no currículo, já oajuda bastante para ser competitivo na hora de disputar oportunidade de trabalho”, explica Maicon.

A educadora física Thais, 27 anos, que concluiu o curso de Auxiliar Administrativo, destaca a gratuidade dos cursos e principalmente a orientação necessária para melhorar aspectos técnicos e comportamentais. “Eu me identifiquei foram com os problemas do cotidiano que enfrentamos em função do cargo que exercemos”, destaca a jovem.

Para participar gratuitamente dos cursos oferecidos pelo programa Telecentro 2.0, acesse pelo WhatsApp (67) 9.9155-0831 ou ligue 3314-3577. As inscrições também podem ser feitas na própria sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

Confira o Cronograma:

28/10 a 01/11

Período matutino – Marketing Digital e Excel

Período vespertino e noturno – Microsoft Office Word