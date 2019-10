Prefeitura convoca candidatos classificados em concurso público

Prefeitura de Campo Grande - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta segunda-feira (28), a convocação dos candidatos classificados nos Concursos Públicos para comparecerem no prazo de 5 dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse.

Os candidatos convocados terão que apresentar e entregar os seguintes documentos: Documento oficial de identidade (RG); CPF; Cadastramento do PIS/PASEP; Título de eleitor; e) Comprovante de quitação eleitoral da última eleição; Comprovante de residência (luz ou telefone convencional) e Comprovante de escolaridade específica na habilitação para o cargo;

Também será exigido: Carteira do órgão de classe, quando o cargo exigir; Uma fotografia 3×4; Declaração de bens; Comprovante de quitação com as obrigações militares, quando couber; Certidão de casamento ou nascimento; Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (folha que consta a foto, qualificação civil e primeiro contrato de trabalho).

Para mais informações e sobre outros documentos exigidos na convocação, os candidatos podem acessar o portal eletrônico da prefeitura pelo endereço http://www.campogrande.ms.gov.br/, por meio do link: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande