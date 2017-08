EDUCAÇÃO | Quinta, 31 de Agosto de 2017 - 14:34 Prefeitos discutem parceria do Governo do Estado e os municípios para a construção da base curricular única de MS A proposta foi apresentada pela secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, que destacou a importância do alinhamento de ideias entre a Rede Estadual, Municipal e escolas particulares na construção da Base Nacional Comum Curricular