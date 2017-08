Cidades com vias não pavimentadas recebem ônibus próprios para tráfego em áreas de difícil acesso

Prefeitos beneficiados pela frota de ônibus escolares entregues na manhã desta segunda-feira (7) pelo governador Reinaldo Azambuja comemoraram a economia e o conforto que a entrega levará aos alunos das áreas urbana e rural de seus municípios.

Prefeito de Angélica, Eraldo Leite, afirmou que o novo veículo irá substituir justamente um dos ônibus que vive na reserva por não estar mais em boas condições de tráfego. “Roda uma semana e quebra outra”, contou.

Ele comentou que a situação não deverá se repetir com o novo ônibus entregue hoje, por se tratar de uma melhor marca com manutenção mais barata. “Tem um custo-benefício melhor, já melhora bem a situação”, comemorou. O veículo será usado na linha municipal, que ao todo atende 563 estudantes.

Prefeito de Coronel Sapucaia, Edinaldo Bandeira, já calculou a economia que a prefeitura fará com o novo ônibus: R$ 180 mil ao ano, que poderão ser usados em outras áreas. “Temos doze ônibus da prefeitura mais cinco alugados, porque os nossos não conseguem atender à demanda. Com essa entrega poderemos alugar um a menos, que nos traz economia mensal de R$ 15 mil”, explicou.

Em Bodoquena, muitos veículos estão sucateados e na última semana uma das linhas de ônibus ficou parada por problemas nos veículos, contou o prefeito Kazuto Horii. “Esse ônibus trará um transporte de qualidade aos alunos”, destacou.

Prefeito de Amambai, Edinaldo Bandeira, agradeceu a parceria do governo e do deputado federal, Geraldo Resende, principalmente no momento de crise em que as administrações atravessam.

Esforço conjunto

A responsabilidade pelo transporte escolar é dos municípios, mas a intenção do Governo é trabalhar em parceria para auxiliar as administrações estaduais e aumentar a segurança e conforto dos estudantes, explicou a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta. “Quem trabalha com parceria consegue mais resultados”, destacou, sobre a entrega que contou com recursos federais e estaduais para apoio às prefeituras.

A entrega dos ônibus reuniu prefeitos dos municípios beneficiados, vereadores, secretários municipais, deputados estaduais e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Júnior Mochi, e o subsecretario de Estado de Relações Institucionais, Alessandro Menezes. Veja mais fotos.

