Prefeito visita escolas no primeiro dia de aula e pais elogiam estrutura da Reme

O prefeito Marquinhos Trad, acompanhado pela secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, foi conferir, nesta quinta-feira (6), o primeiro dia de aula da Rede Municipal de Ensino (Reme). Logo pela manhã a visita aconteceu na EMEI “Lar de Sheila”, no bairro Coophatrabalho e que abriga 80 alunos e conta com 25 funcionários.

A unidade atende do grupo 1 ao 3, o que abrange crianças de seis meses aos 4 anos. Na acolhida, as professoras foram fantasiadas para recepcionar as crianças, que participaram de atividades lúdicas com o prefeito e a secretária, que também conferiram o preparo do cardápio deste primeiro dia de aula, que contou com arroz, feijão e frango no almoço. Por dia, as crianças das EMEIs recebem quatro refeições, além de dois lanches.

“Reinicio das aulas e estamos visitando todas as escolas, muito mais do que a nossa obrigação da entrega do kit material e dos uniformes, também acompanhamos com carinho, amor, dedicação e cuidado extremo as nossas crianças, filhos de vocês que estão sobre os nossos cuidados. Temos equipes de nutricionistas e profissionais capacitados e amorosos, preparados, dispostos a dar o melhor ensino e educação”, disse o prefeito Marquinhos Trad.

A secretária Elza Fernandes disse que todas as escolas foram organizadas para que a recepção aos alunos acontecesse de forma acolhedora. “É muito importante, neste primeiro dia, que todos sintam o carinho dos profissionais com quem irão aprender. Nossa preocupação é mostrar que as unidades estão à disposição dos pais”, frisou.

A diretora da unidade, Ana Rita Delamare, ressaltou que os kits escolares já começaram a ser entregues aos pais, que elogiaram a agilidade da gestão. Foi o caso da aposentada Maria do Socorro Tozo Cabrita, que acompanhava a neta Maria Eduarda, de 1 ano e 3 meses. “Fiquei muito feliz em ver que o nosso prefeito está agilizando esse processo porque se eu tivesse que comprar esse material, teria que comprometer 50% do meu orçamento”, pontuou.

A representante comercial Thayla Taiza de Freitas Queiroz, mãe do pequeno Eduardo, de 3 anos, do grupo 4, frequenta a unidade desde que o filho tinha 1 ano e acompanha sempre a entrega dos uniformes e kits. “É maravilhoso chegar na escola e já ver o material e os uniformes, que são de ótima qualidade. Para nós pais é muito prático porque podemos começar o ano organizado, sabendo que não precisaremos mexer no orçamento”, disse.

Já na escola “Virgílio Alves de Campos”, no Bairro Mata do Jacinto, o arquiteto Manoel Carlos Inocêncio Mendes Carli deixou, pela primeira vez, o filho João Pedro, que vai frequentar o grupo 4 e elogiou a estrutura da Reme.

“Como ele é especial, a neuropediatra disse que ele precisa frequentar uma escola para socialização. Após uma consulta, indicaram uma unidade da Reme e estamos muito confiantes na evolução dele. Fomos muito bem acolhidos e a diretora nos explicou todo o procedimento e rotina da escola. Queremos que interaja e tenha um desenvolvimento cerebral. A Semed também disponibilizou todos os profissionais que ele necessita para acompanha-lo”, ressaltou o pai.

Na mesma escola, a dona de casa Suelen Aparecida da Silva Arante, mãe da aluna Jamile Beatriz, do 3º ano, comentou sobre a qualidade da merenda. “É bom porque eles têm uma alimentação saudável. Desde que ela entrou aqui, minha filha mudou totalmente. A escrita melhorou, o comportamento, até está comendo melhor”, revelou.

Dados

A Reme conta com 104 Escolas de Educação Infantil (EMEIs) e 98 escolas. Pelo menos 107 mil alunos retornam às aulas nesta quinta-feira. Todas as unidades começaram a receber, desde o mês passado, os kits escolares e os uniformes de verão, que já estão sendo entregues aos pais pela direção das unidades. .

Ao todo estão sendo distribuídos 100 mil kits escolares. Quanto aos uniformes, este ano foram adquiridas 500 mil peças entre bermuda, short-saia, camiseta manga curta, regata, meia, tênis, mochila, calça, blusa de moletom, jaqueta e botina para as unidades do campo.