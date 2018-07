Prefeito reajusta salário de 22 categorias de servidores públicos

As propostas incluem recomposição de vencimentos, incorporação de produtividade e abonos - Foto: EBC

A Câmara de Campo Grande aprovou nesta terça-feira (17) quatro projetos de autoria do prefeito Marquinhos Trad para reajuste do salário de 22 categorias de servidores públicos. As propostas incluem recomposição de vencimentos, incorporação de produtividade e abonos.

O Projeto de 9.010/18 reajustou em 3,04% o salário dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem do quadro de pessoal do Poder Executivo. Com o projeto, enfermeiros da categoria 14-A ainda terão incorporação de 25% da produtividade SUS atualmente percebida, mantendo os 75% (setenta e cinco por cento) restantes pagos como produtividade.

Já os enfermeiros da categoria 13-A, 40 horas terão incorporação integral do abono em 12 parcelas mensais e consecutivas, a contar de 1º/08/2018; produtividade SUS no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a partir de 1º de maio de 2018; acréscimo de R$ 50 em dezembro de 2018, passando a receber R$ 200.

Os vencimentos dos ocupantes de cargos efetivos de técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, categoria 13-A, 30horas, também tiveram reajuste de 3,04%, além de incorporação integral do abono em 12 parcelas mensais e consecutivas, a contar de 1º/08/2018.

O Projeto de Lei 9.025/18 assegurou produtividade adicional para as categorias de enfermeiros 40 horas, proporcionando os seguintes benefícios: I – R$ 300,00 (trezentos reais) a contar de 1º/05/2018; II – acréscimo de R$ 100,00 (cem reais) a partir de 1º/12/2018, perfazendo um total de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O Projeto de Lei 9.022/18 garantiu aumento de 3,04% no salário de ocupantes de cargos efetivos das Referências 01 até 13, Médico auditor, Auditor de serviços de saúde, Analista de regulação, Médico veterinário, Auditor Fiscal da Receita Municipal e de Procurador Municipal. A exceção se deu apenas para as categorias 13ª e 13B.

Para finalizar, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 9.024/18, permitindo reajuste do plantão eventual da categoria dos médicos veterinários: I – 503,90, retroativo a maio de 2018; II – 570,23, retroativo a junho de 2018; III – 636,56, retroativo a julho de 2018; IV – 702, 89, a contar de agosto de 2018; V – 769,21, a contar de setembro de 2018.