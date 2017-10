Prefeito participa de evento sobre bullying e apresenta nova secretária de Educação

O prefeito Marquinhos Trad e a vice-prefeita Adriane Lopes participaram na tarde desta terça-feira (30) da abertura do “Encontro Bullying e Cyberbullying, quando a brincadeira perde a graça!”, que faz parte do “Programa Educação em Foco: Múltiplas Dimensões da Formação Continuada”, organizado pela Superintendência de Gestão de Políticas Educacionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e teve como objetivo apresentar os projetos desenvolvidos nas escolas durante o ano letivo.

Na ocasião, o prefeito deu posse à nova secretária municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, que assumiu o cargo após a professora Ilza Mateus pedir exoneração do cargo por motivos pessoais.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou o trabalho realizado pela ex-secretária Ilza Mateus e falou sobre a importância de manter o apoio a nova secretária.

“É importante continuar o bom trabalho que a Ilza e sua equipe vinham fazendo, por isso mantenham a união e colaborem com a Elza nesta nova jornada em prol da Educação”, destacou.

A secretária agradeceu a acolhida e afirmou que desde o início da gestão trabalhou ao lado da ex-secretária Ilza Mateus, sempre com o apoio dos profissionais da Reme. “Nunca estivemos sozinhas e tenho certeza que posso contar com cada um de vocês para continuarmos realizando um trabalhando de excelência”, afirmou Elza Fernandes.

Encontro

Após a cerimônia de posse, os diretores participaram do encontro sobre bullying e cyberbullying, que teve a apresentação dos trabalhos das escolas “Professor Alcídio Pimentel”, “José Mauro Messias”, “Professor Luis Antônio de Sá Carvalho”, escola agrícola “Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo”, “Maestro João Corrêa Ribeiro”, “Consulesa Margarida Macksoud Trad” e “João Nepomuceno”.

Os projetos, que começaram a ser desenvolvidos no primeiro semestre após o primeiro encontro sobre o tema realizado pela Semed, atendem 70% das 94 escolas da Rede Municipal, através de ações e atividades que incentivam o respeito ao próximo e palestras de conscientização.

Uma das escolas participantes, a “Maestro João Correa Ribeiro”, que conta com 900 alunos, criou o tema “Convivendo e respeitando as diferenças na Escola”. A diretora da unidade, Lindalva Ribeiro, comentou sobre o projeto desenvolvido na unidade através de palestras. “Trabalhamos com os alunos e focamos que ninguém é igual a ninguém. Procuramos mostrar o respeito ao próximo para evitar atos discriminatórios”, ressaltou.

Já a escola “Coronel Sebastião Lima”, apostou em debates e exibição de vídeos sobre o tema. Os professores da unidade também participaram de uma capacitação sobre a utilização consciente da web, no sentido de orientar os alunos sobre os perigos do cyberbullying.

O encontro teve como objetivo fortalecer o trabalho das escolas municipais para disseminação de práticas cidadãs nas diferentes etapas de ensino, fomentando a discussão sobre formas de enfrentamento e prevenção às práticas discriminatórias.