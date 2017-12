Prefeito participa de Doação de Brinquedos no CEINF

O Prefeito Marquinhos Trad que esteve prestigiando a entrega de brinquedos pela ONG, ressaltou a importância deste tipo de ação dentro da comunidade. - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

O prefeito Marquinhos Trad e a secretária-adjunta de Educação, Soraia Inácio de Campos, participaram da entrega de brinquedos aos alunos do Ceinf “Luiz Carlos Petengil”, no bairro Campina Verde. A doação foi feita pela ONG “Amigos da Solidariedade”, que entregou mais de 200 produtos, como bolas, carrinhos e bonecas às crianças da unidade.

A ONG, que é presidida por Wagner Pereira, tem como objetivo promover a solidariedade em instituições e bairros carentes da capital. Neste ano a organização já atendeu quatro unidades com o projeto Natal Solidário.

“Eu fui uma pessoa que passei muita necessidade na minha vida, houve épocas que eu não tinha o que comer na ceia, família, com filhos pequenos e sabemos como é difícil. Eu agora tenho 26 anos e as coisas melhoraram, e graças a Deus eu fiquei com esse sentimento de solidariedade”, disse Wagner.

O presidente explicou que a vontade de ajudar as pessoas começou quando ele tinha apenas 16 anos. Wagner esta há 10 anos fazendo esse tipo de ação e há 3 anos realizando o Natal Solidário dentro das unidades infantis na capital. Ele acrescentou que até o final do ano pretende fazer 30 entregas, totalizando três mil brinquedos.

Para receber o Papai Noel, o Ceinf foi todo decorado. As professoras realizaram brincadeiras alusivas ao Natal e após a entrega dos brinquedos, foi servido um lanche para as crianças.

A diretora da unidade, Maria Lucia Diniz da Silva, que há 16 anos trabalha no local, explicou que a ONG é parceira e já está no terceiro ano consecutivo de ações de entrega de brinquedos. Segundo ela a instituição ajuda muito a comunidade.

“Fiquei feliz com a ação. As crianças ficam eufóricas com a espera do Papai Noel, da entrega dos brinquedos. A comunidade é carente. Eu vejo essa atitude como uma atitude de carinho e necessidade”, disse.

A secretaria-adjunta de Educação, Soraia Inácio de Campos, comentou que este tipo de atitude é louvável e promove o bem-estar da comunidade escolar. .

“Se nós tivéssemos mais pessoas como o Wagner, teríamos um mundo mais feliz. Se nós pensássemos mais em quem está ao nosso lado, em dividir aquela fruta, aquele momento feliz, nós teríamos um mundo melhor. Temos que parabenizar essas atitudes”, pontuou.

O Prefeito Marquinhos Trad que esteve prestigiando a entrega de brinquedos pela ONG, ressaltou a importância deste tipo de ação dentro da comunidade.