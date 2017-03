Prefeito participa de aula inaugural de curso de qualificação para jovens

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, participou na tarde desta segunda-feira (13), da aula inaugural do curso de qualificação para jovens “Atualize seus conhecimentos para conquistar o 1º Emprego”. O curso é uma parceria da Prefeitura de Campo Grande, por meio Subsecretaria de Políticas para a Juventude, com a Faculdade Novoeste.

A qualificação é direcionada aos jovens com idade superior a 15 anos e que estejam fora do mercado de trabalho. O objetivo é ampliar a visão de mundo do jovem, desenvolvendo suas habilidades e competências e ao mesmo tempo atendendo às demandas do mercado de trabalho.

E foi com este enfoque que o prefeito Marquinhos Trad iniciou sua palestra na aula inaugural. Ele lembrou aos jovens que não é fácil crescer na vida. E sem esforço ninguém chega a lugar algum.

“É difícil crescer na vida? O que é preciso ter para crescer na vida? Sorte? Inteligência? Ou força de vontade? Se você respondeu força de vontade, você está no caminho certo. Mas, você já se perguntou se tem feito tudo que precisa? Se tem dado o máximo que pode para chegar onde quer? Se tem superado a si próprio?”, questionou o prefeito.

Ele lembrou que muitas acordam se lamentando, passam o dia reclamando, murmurando, e aponta o sucesso do outro. “Não adianta ficar falando o fulano é isso, o sicrano tem aquilo. Porque eu não tenho isso, porque eu não sou aquilo. A gente não sabe o que as pessoas passaram para chegar onde estão. Para crescer na vida, melhorar, ter oportunidade é preciso superar os desafios”, afirmou.

É com este intuito, de superar os desafios, de ter uma novo olhar para os próprios obstáculos, que o curso de capacitação pretende transformar a vida dos jovens.

“A idade do nosso público é uma idade de transformação. Os jovens vão ter que tomar decisões que vão transformar a vida deles para sempre. Nosso objetivo é mostrar que tem que seguir adiante, atrás dos sonhos, dos talentos, perseverar”, completou o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira.

Pra isso, o curso oferece dinâmicas, palestras, oficinas e treinamentos que são desenvolvidos em conjunto com entidades, universidades e empresas parceiras do município. Durante as aulas serão discutidos problemas, necessidades, potencialidades, direitos e deveres dos jovens, desenvolvimento de estudos, debates e de pesquisas sobre as condições de vida da juventude sul-mato-grossense, objetivando a implementação de ações de atendimento social, cultural e profissional, em articulação com os órgãos municipais e estaduais.

O curso tem duração de 60 horas e as inscrições seguem abertas por meio do telefone 3314-3577. Quem preferir pode ir até a Subsecretaria de Políticas para a Juventude na rua 15 de Novembro, 532, Centro.

